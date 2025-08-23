Популярний європейський курорт сколихнули напади на туристів: що трапилося

Популярний сонячний курорт в Іспанії завжди асоціювався зі спокійним та безтурботним відпочинком. Однак останнім часом райське місце пов'язують з небезпекою через серію нападів, скоєних на туристів у їхніх готельних номерах.

Коста-Кальма, курортне місто на острові Фуертевентура, що є частиною Канарських островів, сколихнули кілька випадків нападів на жінок, які приїжджали сюди на відпочинок з-за кордону. Про це пише RMF24.

Напади трапилися у грудні 2024 року та у червні 2025 року. Коли правоохоронці взялися розслідувати справу, то з'ясували, що обидва випадки були практично ідентичними: невідомий зловмисник прокрадався у готельні номери туристок, а тоді скоював на них напади. Злочинець пробирався усередину навмисно тоді, коли жінки перебували у номерах.

Обидва рази жертви зазнавали серйозних травм й були госпіталізовані.

Напади на Коста-Кальмі: хто за цим стоїть

Досягти прогресу у розслідуванні поліції допоміг останній інцидент, який трапився 23 червня. У соцмережах зробили масштабний розголос, що викликав хвилю занепокоєння серед туристів на Фуертевентурі.

Слідчі переглянули десятки годин з камер відеоспостереження, розміщених у готелі, а також опитали свідків. Як пише видання Murcia Today, на кадрах нападу, який трапився у червні, видно, як невідомий вибігає з одного з номерів у готелі. Коли правоохоронці зіставили кадри з нападу у грудні, то знайшли чимало спільного, що й допомогло вийти на слід злочинця.

У липні поліція увійшла до будинку, у якому мешкав підозрюваний: ним виявився неповнолітній хлопець. Правоохоронці вилучили у нього предмети, пов'язані з нападами, а також одяг та пристрої. Вміст цих пристроїв має допомогти визначити, чи не скоював зловмисник інших нападів.

Суд постановив помістити затриманого до центру утримання неповнолітніх, розташованому у Табаресі, до завершення розгляду справи. Мотиви та інші обставини нападів на Коста-Кальмі наразі встановлюються.

