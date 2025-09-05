Над популярным европейским курортом навис водный кризис: что случилось и почему обвиняют туристов

Популярный европейский курорт Сольер на острове Майорка оказался на грани водного кризиса: впервые за 25 лет жители могут столкнуться с перебоями в поставках питьевой воды, которой, по прогнозам, хватит на 10 дней.

Ситуация обостряется с каждым днем, и если в течение ближайших 10 дней на курорте не будет осадков, власти обещают ввести "жесткие ограничения". Об этом сообщило местное издание Mallorca Magazin.

С пятницы, 29 августа, власти уже ввели ограничения в связи с острой нехваткой воды. В частности жителям запрещено:

использовать воду для наполнения бассейнов;

поливать сады и зеленые зоны;

очищать транспортные средства и придомовые террасы.

Кроме того, некоторые бассейны власти закрыли. Однако эти ограничения лишь предварительные и следующие обещают быть гораздо более строгими, если ситуация не урегулируется в ближайшие дни. В мэрии не исключают, что поставки воды могут совсем прекратить — это может произойти на курорте впервые с 2000 года.

Ситуация, которая сложилась в Сольере на Майорке, вызвана несколькими факторами, считают исследователи.

Засуха и толпы туристов

Как пишет издание RMF24, одни из главных причин водного кризиса на Майорке — нынешняя засуха и толпы туристов. Этим летом на Майорке зафиксированы рекордные температуры и низкое количество осадков, что повлияло на наполнение здешних водохранилищ.

Добавилось проблем и из-за туристов. Десятки тысяч людей приезжают на популярный курорт для летнего отдыха, из-за чего существенно возрастает потребление воды. Если в предыдущие годы, когда большой наплыв туристов и потребление воды компенсировались надлежащими погодными условиями, то в этом году ситуация оказалась неблагоприятной, в то же время желающих отдохнуть в Сольере на Майорке меньше не стало.

Почти пустые водохранилища

Другая проблема, которая вызвала водный кризис в Сольере, это практически пустые водохранилища. Важнейшие на Майорке — Горг Блау и Кубер в Серра-де-Трамунтана — заполнены лишь на 30,98%, что является очень низким показателем. Исследователи утверждают, что это самый низкий уровень воды в хранилищах за последние годы.

Местные власти призывают жителей и туристов сознательно использовать воду — "ответственно управлять водой для гигиенических и бытовых нужд". Рекомендации от чиновников поступили в отели в Сольере: их руководство призывают установить системы, которые уменьшают потребление воды, а также обучать своих гостей экономии.

