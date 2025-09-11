Мінімальні показники: доходи РФ від експорту нафти наближаються до антирекорду

Доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів у серпні досягли одного з найнижчих рівнів від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У серпні доходи Росії від продажу "чорного золота" скоротилися на 920 мільйонів доларів порівняно з липнем і становили 13,51 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Причиною зниження стали скорочення експорту нафти і нафтопродуктів, а також збільшення знижок на російську нафту на світовому ринку.

Експорт російських нафти і палива в серпні зменшився на 70 тисяч барелів на добу, до 7,3 мільйона барелів. При цьому видобуток нафти в країні знизився на 30 тисяч барелів на добу, до 9,3 мільйона барелів, що відповідає зобов'язанням Росії в рамках угод ОПЕК+.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня стало відомо, що українські ударні безпілотники атакували населений пункт Пенькіно у Володимирській області, підпалили нафтоперекачувальну станцію "Второво" компанії "Транснефть". Ця станція постачає дизельне паливо до Москви. Як наслідок, жителі столиці можуть зіткнутися з проблемами на автозаправках.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 7 вересня українські безпілотники атакували Краснодарську область Росії, внаслідок чого прогриміла низка вибухів і спалахнула пожежа на одному з великих об'єктів нафтової промисловості. Серед постраждалих об'єктів виявився Ільський нафтопереробний завод.