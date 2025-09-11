Минимальные показатели: доходы РФ от экспорта нефти приближаются к антирекорду

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе достигли одного из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В августе доходы России от продажи "черного золота" сократились на 920 миллионов долларов по сравнению с июлем и составили 13,51 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Причиной снижения стали сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, а также увеличение скидок на российскую нефть на мировом рынке.

Экспорт российских нефти и топлива в августе уменьшился на 70 тысяч баррелей в сутки, до 7,3 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в стране снизилась на 30 тысяч баррелей в сутки, до 9,3 миллиона баррелей, что соответствует обязательствам России в рамках соглашений ОПЕК+.

Напомним, что вечером 8 сентября стало известно, что украинские ударные беспилотники атаковали населенный пункт Пенкино во Владимирской области, подожгли нефтеперекачивающую станцию "Второво" компании "Транснефть". Эта станция поставляет дизельное топливо в Москву. Как следствие, жители столицы могут столкнуться с проблемами на автозаправках.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 7 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарскую область России, вследствие чего прогремел ряд взрывов и вспыхнул пожар на одном из крупных объектов нефтяной промышленности. Среди пострадавших объектов оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.