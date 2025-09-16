Бронювання в Україні: скільки потрібно отримувати у 2026, щоб уникнути мобілізації

Кабінет Міністрів заклав у проєкт Державного бюджету на 2026 рік підвищення мінімальної заробітної плати, що безпосередньо вплине на правила бронювання працівників для підприємств.

Related video

з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте з нинішніх 8000 грн. до 8647 грн. на місяць. У погодинному вимірі це становитиме 52 грн. Про це йдеться в законопроєкті №14000 від 15 вересня,

Водночас, ще постановою уряду №1332 від 22 листопада 2024 року було встановлено: для того, щоб підприємство могло бронювати своїх співробітників, воно повинно забезпечувати середню зарплату на рівні не менше ніж 2,5 мінімальних.

Тобто, зараз це 20 тис. грн щомісяця. При цьому така сама зарплата має бути й у працівників, які бронюють, протягом усього періоду дії бронювання.

З огляду на заплановане підвищення "мінімалки", з 1 січня 2026 року підприємствам доведеться підняти цей поріг. Середня зарплата для бронювання має становити не менше 21 617,5 грн на місяць. Відповідно і співробітники, яких планують забронювати, мають отримувати таку суму.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає, що порушники мобілізації зможуть отримати бронювання на критично важливих підприємствах, навіть якщо перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Народний депутат Федір Веніславський того самого дня пояснював, що в разі ухвалення законопроєкту загалом бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі підприємства зі статусом критичності, а тільки ті, які належать до оборонно-промислового комплексу.