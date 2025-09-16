Бронирование в Украине: сколько нужно получать в 2026, чтобы избежать мобилизации

Кабинет Министров заложил в проект Государственного бюджета на 2026 год повышение минимальной заработной платы, что напрямую повлияет на правила бронирования работников для предприятий.

с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет с нынешних 8000 грн. до 8647 грн. в месяц. В почасовом измерении это составит 52 грн. Об этом говорится в законопроекте №14000 от 15 сентября,

В то же время, еще постановлением правительства №1332 от 22 ноября 2024 года было установлено: для того чтобы предприятие могло бронировать своих сотрудников, оно должно обеспечивать среднюю зарплату на уровне не менее 2,5 минимальных.

То есть, сейчас это 20 тыс. грн ежемесячно. При этом такая же зарплата должна быть и у бронирующих работников в течение всего периода действия бронирования.

Учитывая запланированное повышение "минималки", с 1 января 2026 года предприятиям придется поднять этот порог. Средняя зарплата для бронирования должна составлять не менее 21 617,5 грн в месяц. Соответственно и сотрудники, которых планируют забронировать, должны получать такую ​​сумму.

Напомним, что Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что нарушители мобилизации смогут получить бронирование на критически важных предприятиях, даже если находятся в розыске территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Народный депутат Федор Вениславский в тот же день объяснял, что в случае принятия законопроекта в целом бронировать мужчин в розыске ТЦК смогут не все предприятия со статусом критичности, а только те, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу.