Нарушители мобилизации смогут получить бронирование: Рада приняла закон в первом чтении

Мужчины, которые не стоят на учете в ТЦК или даже находятся в розыске, все равно смогут получить бронирование на критически важных предприятиях. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Документ дает критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, написал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, отметил Гончаренко. Также это касается мужчин, которые не уточнили персональные данные или вообще не состоят на воинском учете.

По информации депутата, за принятие законопроекта 13335 в первом чтении проголосовали 283 парламентария. При этом они сократили срок подачи правок для подготовки ко второму чтению.

Продолжительность бронирования для тех, кто нарушил законодательство, не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Ранее Министерство обороны Украины не поддержало законопроект 13335, напоминает Судебно-юридическая газета. В оборонном ведомстве тогда заявили, что предоставление преимуществ тем, кто нарушил законодательство о мобилизации, недопустимо. Однако комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять документ в первом чтении — причем вывод комитета был внесен позже замечаний Минобороны.

