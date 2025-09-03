Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах, — нардеп (фото)

В среду, 3 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №10225-д.

Закон касается легализации рынка по виртуальным активам (криптовалюте) в Украине и определения правил их налогообложения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

По его словам, за проголосовало 246 депутатов.

"Я не вижу смысла сильно долго расписывать о чем там, будет очень много изменений ко второму чтению. P.S. Налоги общие будут (18+5%) с прибыли и в первый год будет льготная ставка 5% с выхода в фиат в первый год. Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известен", — добавил он.

Напомним, в феврале народный депутат и глава бюджетного комитета Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине легализуют криптовалюту.

Стоит отметить, что в 2024 году криптовалюта стала более частым элементом в электронных декларациях государственных служащих Украины. По сравнению с 2023 годом количество лиц, декларирующих владение криптовалютой, увеличилось на 10%, а с 2021 года — на 220%.