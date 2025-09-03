Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи, — нардеп (фото)

У середу, 3 вересня, Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроєкт №10225-д.

Related video

Закон стосується легалізації ринку віртуальних активів (криптовалюти) в Україні та визначення правил їх оподаткування. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи

За його словами, за проголосувало 246 депутатів.

"Я не бачу сенсу дуже довго розписувати про що там, буде дуже багато змін до другого читання. P.S. Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і в перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік. Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомий", — додав він.

Нагадаємо, у лютому народний депутат і голова бюджетного комітету Данило Гетманцев повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту.

Варто зазначити, що 2024 року криптовалюта стала частішим елементом в електронних деклараціях державних службовців України. Порівняно з 2023 роком кількість осіб, які декларують володіння криптовалютою, збільшилася на 10%, а з 2021 року — на 220%.