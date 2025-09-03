Порушники мобілізації зможуть отримати бронювання: Рада ухвалила закон у першому читанні

Чоловіки, які не стоять на обліку у ТЦК чи навіть перебувають у розшуку, все одно матимуть змогу отримати бронювання на критично важливих підприємствах. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні.

Документ дає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, написав у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, зауважив Гончаренко. Також це стосується чоловіків, які не уточнили персональні дані чи взагалі не перебувають на військовому обліку.

За інформацією депутата, за ухвалення законопроєкту 13335 у першому читанні проголосували 283 парламентарі. Водночас вони скоротили строк подання правок для підготовки до другого читання.

Тривалість бронювання для тих, хто порушив законодавство, не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Раніше Міністерство оборони України не підтримало законопроєкт 13335, нагадує Судово-юридична газета. В оборонному відомстві тоді заявили, що надання переваг тим, хто порушив законодавство про мобілізацію, є неприпустимим. Проте комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував ухвалити документ в першому читанні — причому висновок комітету був внесений пізніше за зауваження Міноборони.

