Бронировать мужчин в розыске ТЦК смогут не все критические предприятия: в Раде объяснили нюансы

Верховная Рада 3 сентября проголосовала в первом чтении за закон о бронировании для работников критических предприятий, которые нарушили закон о мобилизации или находятся в розыске ТЦК. Впрочем, это будет касаться только оборонно-промышленного комплекса.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в комментарии "РБК-Украина", что принятый парламентариями законопроект №13335 будет касаться предприятий, признанных критическими в сфере обороны. Если закон будет принят в целом, бронь на срок до 45 дней смогут получить военнообязанные работники ОПК, которые не имеют военно-учетного документа, не вовремя обновили данные или были поданы в розыск территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

По словам Вениславского, за 45 дней эти мужчины должны привести свои военно-учетные документы в порядок.

Нардеп пояснил, что такой закон нужен, чтобы специалисты не отправлялись на передовую, а работали в пользу ОПК и украинской экономики. Вениславский добавил, что бывали случаи, когда ценный специалист приходил в ТЦК, чтобы обновить данные или получить бронь, а взамен ему выдавали боевую повестку и отправляли на полигон. Из-за этого оборонное предприятие было вынуждено прекращать или задерживать производство продукции.

Бронирование мужчин в розыске ТЦК: когда будет принят закон

Также Федор Вениславский сказал журналистам, что принять законопроект о временном бронировании для нарушителей правил воинского учета могут в ближайший месяц.

"Шансы принять этот законопроект еще в этом месяце достаточно неплохие. В крайнем случае, в октябре он точно будет принят", — заявил нардеп.

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении закон, который позволит нарушителям мобилизации получить бронирование на 45 дней. СМИ напоминали, что ранее Министерство обороны Украины не поддержало законопроект №13335 и отметило, что недопустимо отдавать предпочтение тем, кто нарушил закон о мобилизации. Впрочем комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

Фокус 3 сентября рассказывал, что предусматривает законопроект №13335. Авторы инициативы объяснили, что этот закон нужен для борьбы с дефицитом кадров, а юристы отметили, что такое решение не защитит от злоупотреблений ТЦК.