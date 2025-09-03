Без военного билета, зато с бронированием: что предусматривает законопроект №13335 и чего не гарантирует

Новый законопроект №13335 может изменить правила бронирования: критически важные предприятия смогут оставлять в штате работников без надлежащего воинского учета или даже в розыске. Авторы инициативы объясняют это необходимостью закрыть кадровые пробелы, но адвокаты отмечают — механизм не гарантирует защиты от злоупотреблений ТЦК.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который позволяет бронировать мужчин на критически важных предприятиях, даже если они не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске.

Документ №13335 дает предприятиям оборонно-промышленного комплекса право на 45 дней бронировать работников, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы. Это касается также тех, кто не уточнил персональные данные или вообще не состоит на воинском учете.

Законопроект поддержали 283 депутата, при этом срок подачи правок для второго чтения сократили. Бронирование для таких работников ограничивается 45 календарными днями с момента заключения трудового договора и предоставляется только раз в год.

Ранее Министерство обороны Украины выступило против законопроекта, отмечая, что предоставление преимуществ нарушителям мобилизационного законодательства недопустимо, пишет "Судебно-юридическая газета". Однако комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять документ в первом чтении, подав свое заключение позже замечаний Минобороны.

Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин поддержал принятие законопроекта в первом чтении. По его словам, законопроект упрощает официальное трудоустройство, позволяя урегулировать вопрос с военно-учетными документами. Бронирование предоставляется один раз в год для одного человека, а в случае невыполнения условий оно отменяется, что обеспечивает прозрачность и справедливость механизма. Также, по его мнению, принятие законопроекта №13335 будет способствовать более быстрому заполнению кадрового резерва, в частности путем привлечения украинцев, находящихся за рубежом.

Бронирование нарушителей мобилизации: риски законопроекта №13335

По словам адвоката и старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, потребность в таком законе возникла из-за проблем с бронированием работников, которые не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования или считали себя исключенными из воинского учета. Часто бывали случаи, когда таких лиц неожиданно восстанавливали на учете, объявляли в розыск, что фактически делало их нарушителями. Это создавало препятствия для работы в реальном секторе экономики, ведь предприятия не могли официально бронировать таких специалистов.

Законопроект предлагает решение: предприятия могут бронировать работников на 45 календарных дней, в течение которых они должны урегулировать вопрос с военным учетом, пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) или решить проблемы, связанные с розыском. После этого работник может продолжить работу с действующим бронированием. Бронирование предоставляется только один раз в год, что обеспечивает прозрачность и контроль.

Однако Кравец обращает внимание на риски, связанные с недобросовестной работой ТЦК.

"Существует вероятность, что 45 дней будет недостаточно из-за задержек или умышленного невнесения данных представителями ТЦК. В таком случае работник может потерять бронирование, быть уволенным и немедленно мобилизованным. Чтобы предотвратить это, необходимо, чтобы Генеральный штаб и командование Сухопутных войск усилить контроль за деятельностью ТЦК, обеспечивая своевременное внесение данных лиц, которые устранили нарушения", — говорит Фокусу адвокат.

Военный адвокат Олег Леонтьев считает, что законопроект не предусматривает четких гарантий для работников, которых бронируют на критически важных предприятиях.

"ТЦК и СП активно работают над призывом всех возможных лиц, нередко игнорируя бронирование. Даже забронированных работников могут призвать, что приводит к многочисленным судебным искам", — рассказывает Фокусу адвокат.

Напомним, что видеофиксация ТЦК вступила в силу с 1 сентября. Министерство обороны Украины ввело обязательную видеофиксацию ТЦК для всех своих работников, которые взаимодействуют с гражданами.

Также Фокус писал, что 1 сентября Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект № 13634-1, который может забрать отсрочку у части студентов, старше 25 лет.