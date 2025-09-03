Бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі критичні підприємства: в Раді пояснили нюанси

Верховна Рада 3 вересня проголосувала в першому читанні за закон про бронювання для працівників критичних підприємств, які порушили закон про мобілізацію чи перебувають у розшуку ТЦК. Втім це стосуватиметься лише оборонно-промислового комплексу.

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів у коментарі "РБК-Україна", що ухвалений парламентарями законопроєкт №13335 стосуватиметься підприємств, визнаних критичними у сфері оборони. Якщо закон буде ухвалено в цілому, бронь на термін до 45 днів зможуть отримати військовозобов'язані працівники ОПК, які не мають військово-облікового документа, невчасно оновили дані чи були подані в розшук територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

За словами Веніславського, за 45 днів ці чоловіки повинні привести свої військово-облікові документи до ладу.

Нардеп пояснив, що такий закон потрібен, щоб фахівці не відправлялися на передову, а працювали на користь ОПК та української економіки. Веніславський додав, що бували випадки, коли цінний спеціаліст приходив до ТЦК, щоб оновити дані чи отримати бронь, а натомість йому видавали бойову повістку та відправляли на полігон. Через це оборонне підприємство було змушене припиняти чи затримувати виробництво продукції.

Бронювання чоловіків у розшуку ТЦК: коли буде прийнято закон

Також Федір Веніславський сказав журналістам, що ухвалити законопроєкт про тимчасове бронювання для порушників правил військового обліку можуть у найближчий місяць.

"Шанси ухвалити цей законопроєкт ще в цьому місяці достатньо непогані. В крайньому разі, в жовтні він точно буде ухвалений", — заявив нардеп.

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні закон, який дозволить порушникам мобілізації отримати бронювання на 45 днів. ЗМІ нагадували, що раніше Міністерство оборони України не підтримало законопроєкт №13335 та зазначило, що неприпустимо надавати перевагу тим, хто порушив закон про мобілізацію. Втім комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував законопроєкт до ухвалення в першому читанні.

Фокус 3 вересня розповідав, що передбачає законопроєкт №13335. Автори ініціативи пояснили, що цей закон потрібен для боротьби з дефіцитом кадрів, а юристи наголосили, що таке рішення не захистить від зловживань ТЦК.