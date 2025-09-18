Для опалювального сезону: Україні потрібно ще до 1 млрд доларів на газ, — Reuters

Україна підійшла до початку опалювального сезону із запасами газу, що покривають більшість потреб країни взимку. За оцінками представників енергетичної галузі, у підземних сховищах накопичено від 11 до 12 мільярдів кубометрів палива, що становить 80-90% від урядового плану в 13,2 млрд кубометрів.

Для повного забезпечення зими, за прогнозами аналітиків, знадобиться додатково 1-2 млрд кубометрів газу, які Україна планує отримати завдяки внутрішньому видобутку або імпорту з Європи. Вартість цього обсягу оцінюють у 500 млн — 1 млрд доларів. Про це повідомляє видання Reuters.

Водночас експерти наголошують на вразливості енергетичної інфраструктури. Юрій Бойко, член наглядової ради "Укренерго", попередив, що удари по сховищах або виробничих об'єктах можуть змусити Україну звертатися до дорогих імпортних ресурсів. Минулої зими внаслідок російських атак окремі регіони залишалися без електропостачання до 18 годин на добу.

За словами колишнього керівника газотранспортної системи Сергія Макогона, навіть минулорічні запаси в 12,8 млрд. кубометрів не змогли гарантувати стабільність. Він прогнозує, що цього року Україна потребуватиме імпорту до 1,5 млрд кубометрів, що обійдеться майже в 900 млн доларів. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що для впевненого проходження зими необхідно накопичити не менше 14 млрд кубометрів.

Додатковою складністю стало скорочення внутрішнього видобутку. За оцінками експертів, минулої зими через обстріли Україна втратила близько 0,5 млрд кубометрів газу. Поточні показники видобутку засекречені, проте до повномасштабної війни країна щорічно видобувала близько 20 млрд. кубометрів.

Основні обсяги імпорту надходять з Угорщини, але зростають поставки і через Польщу, яка планує подвоїти пропускну спроможність свого газового інтерконектора до 4 млрд кубометрів на рік у 2026 році. Крім того, Україна готується отримувати скраплений природний газ зі США через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Крім того, через малі запаси газу напередодні опалювального сезону у мешканців низки міст України може виникнути потреба в альтернативних системах опалення, як-от конверторні обігрівачі, масляні обігрівачі або тепловентилятори.