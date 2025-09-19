Нові обмеження: Нідерланди посилили правила перебування українських чоловіків-біженців

Українські чоловіки, які працюють у Нідерландах, тепер мають самостійно дбати про своє житло.

Країна поступово досягає межі своїх можливостей у сфері надання притулку. Про це заявила міністр у справах притулку та міграції Мона Кейзер, передає нідерландський мовник NOS.

"Цілком справедливо, щоб чоловіки, які мають роботу і дохід, самі дбали про своє житло і оплачували його. Це можна зробити, наприклад, у родичів, які вже живуть тут, або попросивши допомоги в роботодавця", — зазначила міністр.

Вона додала, що нідерландці з роботою також самостійно вирішують питання житла.

Міністр наголосила, що нові правила не є жорсткою вимогою для людей, які втекли від війни.

"Вони ж тут отримують захист", — зазначила Кейзер. При цьому матері з дітьми, як і раніше, отримуватимуть державний притулок.

Нині муніципалітети Нідерландів забезпечують близько 97 тисяч місць для українських біженців, які повністю заповнені. При цьому щомісяця до країни прибувають сотні нових людей. Тільки в серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість українців — 435 осіб.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вранці 28 серпня розповів, що за кордон за новими правилами вже виїхали перші чоловіки. Він також пояснив, що для виїзду молодим людям від 18 до 22 років включно необхідний закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовому або електронному форматі.