Новые ограничения: Нидерланды ужестолчили правила пребывания украинских мужчин-беженцев

Украинские мужчины, работающие в Нидерландах, теперь должны самостоятельно заботиться о своем жилье.

Страна постепенно достигает предела своих возможностей в сфере предоставления убежища. Об этом заявила министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер, передает нидерландский вещатель NOS.

"Совершенно справедливо, чтобы мужчины, имеющие работу и доход, сами заботились о своем жилье и оплачивали его. Это можно сделать, например, у родственников, которые уже живут здесь, или попросив помощи у работодателя", — отметила министр.

Она добавила, что нидерландцы с работой также самостоятельно решают вопросы жилья.

Министр подчеркнула, что новые правила не являются жестким требованием для людей, бежавших от войны.

"Они же здесь получают защиту", — отметила Кейзер. При этом матери с детьми по-прежнему будут получать государственное убежище.

В настоящее время муниципалитеты Нидерландов обеспечивают около 97 тысяч мест для украинских беженцев, которые полностью заполнены. При этом ежемесячно в страну прибывают сотни новых людей. Только в августе к Красному Кресту обратилось рекордное количество украинцев — 435 человек.

Напомним, 26 августа Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утром 28 августа рассказал, что за границу по новым правилам уже выехали первые мужчины. Он также пояснил, что для выезда молодым людям от 18 до 22 лет включительно необходим загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном формате.