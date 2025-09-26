Війна дала про себе знати: яке місце Україна посідає в рейтингу економічної свободи

Україна продемонструвала невелике зростання у світовому рейтингу економічної свободи, проте, як і раніше, залишається серед країн із низькими показниками.

Наша країна посіла 143 місце серед 165 держав і територій. Рейтинг заснований на даних за 2023 рік, коли Україна вже жила в умовах повномасштабної війни. Експерти підкреслюють, що військові конфлікти традиційно обмежують економічну свободу, сприяючи централізації економіки. Про це повідомляють у щорічному дослідженні Economic Freedom of the World 2025 від канадського інституту Fraser Institute.

Незважаючи на складні обставини, Україна все ж таки покращила свої позиції порівняно з минулим роком, піднявшись зі 150-го місця.

Економічну свободу оцінюють за п'ятьма напрямами: розмір уряду, верховенство права і захист власності, доступ до надійних грошей, свобода міжнародної торгівлі та регулювання бізнесу і ринку праці.

У 2023 році Україна показала таку динаміку:

розмір уряду — зниження з 5,83 до 5,80 (128-ме місце);

правова система і права власності — зниження з 4,58 до 4,57 (108-е місце);

доступ до надійних грошей — зростання з 4,68 до 5,26 (143-е місце);

свобода міжнародної торгівлі — падіння з 6,05 до 5,99 (132-е місце);

регулювання бізнесу та ринку праці — зниження з 4,67 до 4,58 (150-те місце).

Автори доповіді зазначають: "Впевнено можна сказати, що війна шкодить економічній свободі". За їхніми словами, мілітаризовані конфлікти майже завжди супроводжуються посиленням централізованих моделей економіки, які легше адаптуються до ведення війни, але обмежують свободу ринку.

Перше місце в рейтингу зберіг Гонконг, далі йдуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США. На іншому полюсі опинилися Венесуела, Зімбабве, Судан, Алжир, Іран і М'янма.

Зазначається, що загалом рівень економічної свободи у світі падає четвертий рік поспіль після рекорду 2019 року.

Зазначимо, що 2020 року Україна посідала 131 місце, а в рейтингу економічної свободи Heritage Foundation перебувала на 134-й позиції зі 180 можливих.

