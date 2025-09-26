Война дала о себе знать: какое место Украина занимает в рейтинге экономической свободы

Украина продемонстрировала небольшой рост в мировом рейтинге экономической свободы, однако по-прежнему остается в числе стран с низкими показателями.

Наша страна заняла 143 место среди 165 государств и территорий. Рейтинг основан на данных за 2023 год, когда Украина уже жила в условиях полномасштабной войны. Эксперты подчеркивают, что военные конфликты традиционно ограничивают экономическую свободу, способствуя централизации экономики. Об этом сообщается в ежегодном исследовании Economic Freedom of the World 2025 от канадского института Fraser Institute.

Несмотря на сложные обстоятельства, Украина все же улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 150-го места.

Экономическая свобода оценивается по пяти направлениям: размер правительства, верховенство права и защита собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли и регулирование бизнеса и рынка труда.

В 2023 году Украина показала следующую динамику:

размер правительства — снижение с 5,83 до 5,80 (128-е место);

правовая система и права собственности — снижение с 4,58 до 4,57 (108-е место);

доступ к надежным деньгам — рост с 4,68 до 5,26 (143-е место);

свобода международной торговли — падение с 6,05 до 5,99 (132-е место);

регулирование бизнеса и рынка труда — снижение с 4,67 до 4,58 (150-е место).

Авторы доклада отмечают: "Уверенно можно сказать, что война вредит экономической свободе". По их словам, милитаризованные конфликты почти всегда сопровождаются усилением централизованных моделей экономики, которые легче адаптируются к ведению войны, но ограничивают свободу рынка.

Первое место в рейтинге сохранил Гонконг, далее идут Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и США. На другом полюсе оказались Венесуэла, Зимбабве, Судан, Алжир, Иран и Мьянма.

Отмечается, что в целом уровень экономической свободы в мире падает четвертый год подряд после рекорда 2019 года.

Отметим, что в 2020 году Украина занимала 131 место, а в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation находилась на 134-й позиции из 180 возможных.

