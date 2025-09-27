В одному з районів Києва залучають колекторів для стягнення боргів за комуналку (фото)

В Оболонському районі Києва комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" залучило колекторів для стягнення боргів за утримання будинків та прибудинкової території. На ці послуги виділено 1,5 млн гривень.

Згідно з інформацією із системи ProZorro, переможець тендеру займатиметься стягненням заборгованості за послуги з утримання житлового фонду, споруд та прибудинкових територій. Таким чином мешканці-боржники можуть очікувати дзвінків, повідомлень і зустрічей із колекторами вже до кінця 2025 року.

Згідно з даними із системи Prozorro, договір про надання колекторських послуг було підписано 22 вересня 2025 року, але вже наступного дня в документи внесли зміни.

У зв'язку з цим голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в інтерв'ю ТСН зазначив, що ситуація пов'язана з конкурсом управителів багатоквартирними будинками, який відбувся на початку 2025 року.

"Під час конкурсу зафіксували численні порушення законодавства. У результаті управителями стали старі керуючі компанії, які одразу вдвічі підвищили вартість послуг. Люди відмовилися платити за завищеними тарифами, адже послуги часто не надавали взагалі, іноді неналежним чином", — пояснив експерт.

За його словами, керуюча компанія Оболонського району планує вкласти 1,5 млн грн у роботу колекторів, щоб стягнути з жителів близько 7,5 млн грн боргів. При цьому влада Києва не відреагувала на суспільний резонанс, і конкурс не було скасовано.

"Це дуже цинічно: провести незаконний конкурс, підвищити тарифи і змушувати людей платити. Думаю, інші райони Києва підуть цим же шляхом, наймаючи колекторів за комунальні кошти", — вважає Попенко.

Тим часом, як зазначає експерт, законодавство не забороняє залучення колекторів. Олег Попенко звернув увагу, що багато жителів не усвідомлюють себе співвласниками будинків і не готові звертатися до суду для захисту своїх прав.

Як вихід із ситуації Попенко запропонував скасувати підсумки конкурсу, провести його заново і встановити справедливі тарифи. Поки ж жителі Оболоні можуть отримувати дзвінки та повідомлення від колекторів. У ситуації, що виникла, експерт рекомендує громадянам: блокувати номери колекторів, вести листування з керуючою компанією із зазначенням невиконаних обов'язків і вимагати акти виконаних робіт для підтвердження відсутності послуг.

"Це складна боротьба, більшість людей не готові до тривалого протистояння, особливо під час війни", — підсумував експерт.

Зазначимо, що на момент публікації представники організації "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" не коментувала ситуацію з тендером. Також не було коментарів з боку голови Оболонської РДА Кирила Фесика.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад і територій надало офіційний коментар щодо можливих вилучень житла через борги за комунальні послуги. Було зазначено, що під час воєнного стану діють жорсткі обмеження на стягнення заборгованостей.