В одном из районов Киева привлекают коллекторов для взыскания долгов по коммуналке (фото)

В Оболонском районе Киева коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда" привлекло коллекторов для взыскания долгов за содержание домов и придомовой территории. На эти услуги выделено 1,5 млн гривен.

Related video

Согласно информации из системы ProZorro, победитель тендера будет заниматься взысканием задолженности за услуги по содержанию жилфонда, сооружений и придомовых территорий. Таким образом жители-должники могут ожидать звонков, сообщений и встреч с коллекторами уже до конца 2025 года.

Согласно данным из системы Prozorro, договор о предоставлении коллекторских услуг был подписан 22 сентября 2025 года, но уже на следующий день в документы внесли изменения.

В связи с этим глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в интервью ТСН отметил, что ситуация связана с конкурсом управляющих многоквартирными домами, прошедшим в начале 2025 года.

"Во время конкурса зафиксировали многочисленные нарушения законодательства. В результате управляющими стали старые управляющие компании, которые сразу вдвое повысили стоимость услуг. Люди отказались платить по завышенным тарифам, ведь услуги часто не предоставлялись вообще, иногда ненадлежащим образом", — пояснил эксперт.

По его словам, управляющая компания Оболонского района планирует вложить 1,5 млн грн в работу коллекторов, чтобы взыскать с жителей около 7,5 млн грн долгов. При этом власти Киева не отреагировали на общественный резонанс, и конкурс не был отменен.

"Это очень цинично: провести незаконный конкурс, повысить тарифы и заставлять людей платить. Думаю, другие районы Киева пойдут по этому же пути, нанимая коллекторов за коммунальные средства", — считает Попенко.

Между тем, как отмечает эксперт, законодательство не запрещает привлечение коллекторов. Олег Попенко обратил внимание, что многие жители не осознают себя совладельцами домов и не готовы обращаться в суд для защиты своих прав.

Важно

Отключения горячей воды по-новому: как изменит жизнь украинцев водоснабжение отдельно каждого дома

В качестве выхода из ситуации Попенко предложил отменить итоги конкурса, провести его заново и установить справедливые тарифы. Пока же жители Оболони могут получать звонки и уведомления от коллекторов. В возникшей ситуации эксперт рекомендует гражданам: блокировать номера коллекторов, вести переписку с управляющей компанией с указанием невыполненных обязанностей и требовать акты выполненных работ для подтверждения отсутствия услуг.

"Это сложная борьба, большинство людей не готовы к длительному противостоянию, особенно во время войны", — заключил эксперт.

Отметим, что на момент публикации представители организации "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда" не комментировала ситуацию с тендером. Также не было комментариев со стороны главы Оболонской РГА Кирилла Фесика.

Напомним, Министерство развития общин и территорий предоставило официальный комментарий относительно возможных изъятий жилья из-за долгов за коммунальные услуги. Было отмечено, что во время военного положения действуют жесткие ограничения на взыскание задолженностей.