Могут ли украинцы могут могут потерять жилье из-за долгов: Минразвития объяснили, когда это может произойти

Министерство развития общин и территорий предоставило официальный комментарий относительно возможных изъятий жилья из-за долгов за коммунальные услуги, отметив, что во время военного положения действуют жесткие ограничения на взыскание задолженностей.

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Об этом пишет "Телеграф".

В Минразвития напомнили, что согласно постановлению Кабмина №206, запрещено прекращать коммунальные услуги, начислять пеню или штрафы, а также принудительно взыскивать задолженность в случае, если человек живет в зоне боевых действий или оккупации, является переселенцем или его жилье пострадало от войны — при условии предоставления подтверждающих документов.

Когда начнут взыскивать долги за коммуналку

После завершения военного положения предприятия ЖКХ смогут восстановить стандартный порядок взыскания задолженности. Сначала должнику направляется письменное предупреждение. Если в течение 30 дней долг не будет погашен, компания имеет право обратиться в суд. При наличии судебного решения принудительное взыскание осуществляется через государственных или частных исполнителей.

В Минразвития объяснили, что в первую очередь долги взыскивают со счетов, наличных или имущества должника. Если таких активов нет, исполнитель может обратиться к другой недвижимости, в том числе и к жилью. В то же время закон защищает единственное жилье: если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (160 тысяч гривен на данный момент), такое имущество не подлежит взысканию. В таком случае исполнитель должен искать другие источники погашения долга.

Как взыскивают долги во время войны

В Минразвития отмечают, что судебные процессы по коммунальным долгам уже продолжаются. По данным на 2024 год, в органах исполнительной службы находилось более 429 тысяч дел на общую сумму 6,3 миллиарда гривен. Из них удалось взыскать лишь около 1,1 миллиарда гривен. Чаще всего взыскание производится с официальных доходов — зарплат, пенсий или других источников дохода.

В то же время министерство подчеркивает, что главные причины трудностей с принудительным взысканием — это низкий уровень платежеспособности граждан, безработица и отсутствие у должников имущества. При этом закон гарантирует, что никто не может быть выселен без решения суда и только при условиях, четко определенных законодательством.

Напомним, компания YASNO сообщала, что по состоянию на начало мая 2025 года долг киевлян за потребленную электроэнергию достиг 1,2 миллиарда гривен. Согласно информации энергетиков, это более чем на 220 миллионов гривен больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Ранее в КП "Киевтеплоэнерго" заявили, что граждане Украины, которые находятся за рубежом, несут такую же ответственность за долги за "коммуналку", как и те, кто остается дома. Их счета могут арестовать по решению суда.