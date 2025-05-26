Задолженность киевлян за свет превысила миллиард: энергетики бьют тревогу

На начало мая 2025 года долг киевлян за потребленную электроэнергию достиг 1,2 миллиарда гривен. Согласно информации энергетиков, это более чем на 220 миллионов гривен больше, чем в аналогичный период 2024 года.

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Об этом сообщила компания YASNO, пишет The Page.

Компания YASNO заявляет, что не намерена передавать заявки на отключение неплательщиков оператору системы распределения, ответственному за физическое отключение и восстановление электроэнергии.

Сейчас компания применяет все законные методы информирования клиентов-должников, среди которых:

отправка электронных счетов (при условии наличия контактного мобильного номера);

бумажные счета с указанием суммы задолженности;

SMS-сообщения или сообщения через Viber;

IVR-звонки в случаях, когда отсутствует Viber или нет подтверждения о доставке SMS.

Когда могут отключить свет за долги

Если клиент полностью игнорирует задолженность, ему присылают письменное уведомление через "Укрпочту" за 10 дней до запланированного отключения электроснабжения. В случае отсутствия оплаты до этой даты, электроснабжение будет прекращено.

"Важно понимать, что информирование поступает адресно. Если YASNO имеет номер телефона, закрепленный по указанному адресу, то сообщает об отправленном бумажном предупреждении. Поэтому важно обновлять контактную информацию при переезде/смене владельца", — отмечают в YASNO.

Напомним, граждане Украины, которые находятся за границей, несут такую же ответственность за долги за "коммуналку", как и те, кто остается дома. Их счета могут арестовать по решению суда.

Ранее Фокус со ссылкой на информацию Опендатабот и данные Государственной судебной администрации писал, что граждан Украины массово вызывают в суды из-за долгов за коммуналку. За прошлый год было зарегистрировано несколько миллионов таких дел.