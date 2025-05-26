Заборгованість киян за світло перевищила мільярд: енергетики б'ють на сполох

На початок травня 2025 року борг киян за спожиту електроенергію сягнув 1,2 мільярда гривень. Згідно з інформацією енергетиків, це на понад 220 мільйонів гривень більше, ніж у аналогічний період 2024 року.

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Про це повідомила компанія YASNO, пише The Page.

Компанія YASNO заявляє, що не має наміру передавати заявки на відключення неплатників оператору системи розподілу, відповідальному за фізичне відключення та відновлення електроенергії.

Наразі компанія застосовує всі законні методи інформування клієнтів-боржників, серед яких:

надсилання електронних рахунків (за умови наявності контактного мобільного номера);

паперові рахунки із зазначенням суми заборгованості;

SMS-повідомлення або повідомлення через Viber;

IVR-дзвінки у випадках, коли відсутній Viber або немає підтвердження про доставлення SMS.

Коли можуть відключити світло за борги

Якщо клієнт повністю ігнорує заборгованість, йому надсилають письмове повідомлення через "Укрпошту" за 10 днів до запланованого відключення електропостачання. У разі відсутності оплати до цієї дати, електропостачання буде припинено.

"Важливо розуміти, що інформування надходить адресно. Якщо YASNO має номер телефону, закріплений за вказаною адресою, то сповіщає про надіслане паперове попередження. Тому важливо оновлювати контактну інформацію при переїзді/зміні власника", — наголошують у YASNO.

Нагадаємо, громадяни України, які перебувають за кордоном, несуть таку ж відповідальність за борги за "комуналку", як і ті, хто лишається вдома. Їхні рахунки можуть арештувати за рішенням суду.

Раніше Фокус із посиланням на інформацію Опендатабот і дані Державної судової адміністрації писав, що громадян України масово викликають до судів через борги за комуналку. За минулий рік було зареєстровано кілька мільйонів таких справ.