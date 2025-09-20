Отключения горячей воды по-новому: как изменит жизнь украинцев водоснабжение отдельно каждого дома

Related video

Последние новости бытовой жизни Украины.

На днях приняли Закон про обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, подключенных к центральному отоплению.

Выглядит это так: ИТП устанавливают непосредственно к дому, он делает индивидуальный водозабор горячей воды из общей системы в дом.

Теперь, наконец, дома будут отключать от горячей воды за долги. А соседи или убьют друг друга, или договорятся. Долг каждого будет иметь значение.

Ну и помним, реформа Гражданского кодекса, я думаю и была задумана, для следующего свершения — все коммунальные предприятия станут ТОВ. )) Смогут, естественно, легко продаваться и иметь собственную политику цен и жизни. Такая себе глобальная даже не приватизация.

Из хорошего, все это будет происходить медленно и нудно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно