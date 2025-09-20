Отключения горячей воды по-новому: как изменит жизнь украинцев водоснабжение отдельно каждого дома
Принят закон об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном доме Украина. Юрист Ольга Шаверина не без иронии замечает, что теперь жильцам придется "или убить друг друга, или договариваться" — потому что отключать все здание за долги по коммуналке станет легко, когда эта система заработает
На днях приняли Закон про обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, подключенных к центральному отоплению.
Выглядит это так: ИТП устанавливают непосредственно к дому, он делает индивидуальный водозабор горячей воды из общей системы в дом.
Теперь, наконец, дома будут отключать от горячей воды за долги. А соседи или убьют друг друга, или договорятся. Долг каждого будет иметь значение.
Ну и помним, реформа Гражданского кодекса, я думаю и была задумана, для следующего свершения — все коммунальные предприятия станут ТОВ. )) Смогут, естественно, легко продаваться и иметь собственную политику цен и жизни. Такая себе глобальная даже не приватизация.
Из хорошего, все это будет происходить медленно и нудно.
