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Мнения Российско-украинская война

ЕC скажет нет. Почему Украине не дадут статус кандидата в члены Евросоюза

"Европа не достигла единства в оценке потенциала независимости Украины. В их понимании наша страна в любой момент может потерять суверенитет". Мнение.

Ольга Шеверина
Ольга Шеверина
Директор ADF Project Managment Group
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Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, опросник
Фото: УНИАН | Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передает президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для кандидата в члены ЕС

На этой неделе Украина ждет решения по статусу кандидата в ЕС. Откровенно говоря, я считаю, что вряд ли. Статус кандидата предполагает существенные инвестиции в страну-кандидата, помощь в реформации и синхронизации страны по уровню жизни и всему прочему до среднего равного уровня по остальным членам союза.

Инвестиции эти объемные даже для неразрушенной страны, но в случае с Украиной и последними событиями — это рисковые инвестиции. Европа, судя по политическим диалогам, не достигла единства в оценке потенциала независимости Украины. В их понимании в любой момент Украина может потерять суверенитет, и все инвестиции в достижении равного состояния экономики и стандартов жизни уйдут под хвост. Более того, создавать прецедент союзности с воюющим государством им не хочется. Тем более мы в этом столетии для них не первые такие — там Сербия в начале нулевых пылала. Ее столицу бомбили в прямом эфире, там исторически меняли курс целой огромной страны и кучи маленьких враждующих. Европа спокойно это перешагнула.

Нас тоже перешагнет, не так вальяжно, конечно — все-таки пшеница нужна. Но в целом мой прогноз — нет. И вот это "нет" может очень сильно повлиять на ход войны.

В случае "да", думаю, будет все то же "нет", но процедурное. Это когда отказать не могут, но отправляют в хоровод "собирать справки". Такое да на войну не повлияет, а вот на сам ЕС может.

Я даже не ответ по Украине жду — я по Грузии жду, там, вообще, интрига ух, какая будет.

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