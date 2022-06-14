ЄC скаже ні. Чому Україні не нададуть статусу кандидата в члени Євросоюзу

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Цього тижня Україна чекає на рішення щодо статусу кандидата в ЄС. Відверто кажучи, я вважаю, що навряд. Статус кандидата передбачає суттєві інвестиції в країну-кандидата, допомогу в реформації та синхронізації країни за рівнем життя та всього до середнього рівного рівня щодо інших членів союзу.

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Інвестиції ці об'ємні навіть для незруйнованої країни, але у випадку з Україною та останніми подіями це ризикові інвестиції. Європа, судячи з політичних діалогів, не досягла єдності щодо оцінки потенціалу незалежності України. В їхньому розумінні будь-якої миті Україна може втратити суверенітет, і всі інвестиції в досягненні рівного стану економіки та стандартів життя підуть під хвіст. Щобільше, створювати прецедент союзності з державою, що воює, їм не хочеться. Тим більше ми в цьому столітті для них не перші такі — там Сербія на початку нульових палала. Її столицю бомбили у прямому ефірі, там історично змінювали курс цілої величезної країни та купи маленьких, які ворогували. Європа спокійно це переступила.

Нас теж переступить, не так вальяжно, звичайно, — все-таки потрібна пшениця. Але загалом мій прогноз — ні. І ось це "ні" може дуже сильно вплинути на перебіг війни.

У разі "так", думаю, буде все те ж таки "ні", але процедурне. Це коли відмовити не можуть, але відправляють у хоровод "збирати довідки". Таке й на війну не вплине, а от на сам ЄС може.

Я навіть не відповідь щодо України чекаю — я щодо Грузії чекаю, там взагалі інтрига ух, яка буде.

Джерело.

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