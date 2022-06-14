Научитесь думать, наконец. Почему победы и поражения не измеряются в квадратных километрах

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Многие думают, что предел военного искусства — это получить побольше западной помощи и сражаться до последнего за каждый куст. Есть даже такое распространенное в сети мнение, что в ожесточенных боях за каждый огород мы перемалываем войска противника.

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Перемалываем. Но перемалывают и нас. Особенно, если позиция никудышная, невыгодная, где негде укрыться от огня артиллерии, невозможно вывезти раненных и нереально подвезти боеприпасы…

Из глубокого тыла, на большом расстоянии, как известно, война видится лучше, более выпукло, впукло, — сразу становится понятно, что оборонять, и куда наступать. Советы тыловых домохозяек обоего пола, отцы, мужья, жены и дети которых не воюют на этой войне особенно ценны… И за это мы вас любим.

Но вот интересная штука. Александр Македонский разбил армию персов, превосходившую его силы как минимум в десять раз. Легионы Римской империи били врага не количеством, а выучкой и тактикой. Немцы, в годы Второй мировой, за две недели обратили в бегство многочисленную и технически хорошо оснащенную французскую армию вкупе с английский экспедиционным корпусом, а потом взяли в плен миллионы красноармейцев, хотя армия Сталина была на момент вторжения гитлеровской Германии куда более мощной, имела превосходство и в танках, и в самолетах, и в артиллерийских системах.

На войне простая арифметика не работает. Война — это не только ресурсы, техника, люди и деньги… Это игра в шахматы, это хитрость, это талант.

И если талант негде взять (в нашей военной системе и практике войны полководцы просто не могут проявить себя), то хотя бы чужой опыт надо пристально изучать.

Надо изучать врага, а не закидывать его шапками. Враг, между прочим, — давайте уже по-честному — ушел из-под Киева не только потому, что мы его успешно били, а потому, что осознал допущенную ошибку, понял, что недооценил нас, что растянул тылы, из-за чего армия вторжения превратилась в охраняющее само себя стадо, исправился, и сконцентрировал силы на главном направлении удара — на Донбассе.

А что мы? У нас порядка четырех тысяч первоклассных солдат попали в плен в безвыходной ситуации в Мариуполе. Да, они отчаянно бились, да, сковали силы противника на время, да, они все герои, но разве не было бы лучше, если бы эти герои сегодня сражались на нашей стороне, а не сидели во вражеских застенках?..

Научитесь думать, наконец, а не тупо измерять победы и поражения квадратными километрами территорий.

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