Почему Украина победит в этой войне. Две гарантированные причины

"Глубоко субъективный пост о будущем. Можно сказать, что это пророчество на ощущениях и анализе. Без претензий на непогрешимость, но готов заложиться на золотые часы с рубинами, что так и будет". Мнение.

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Благодаря ВСУ и целому ряду причин, есть две, которые гарантируют Украине победу в войне с российскими оккупантами.

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Причина первая: за нами правда

Периодически этого бывает недостаточно, как было недостаточно 100 лет назад, когда Украинская Народная Республика боролась с большевистскими захватчиками за свою независимость. Но на этот раз время пришло, люди узнали правду и, попробовав независимость с 1991 года, уже не согласятся на меньшее. Обратно отмотать не получится. Тем более россиянам, которые и себя толком не смогли обустроить. На этой планете бывало всякое, но в итоге через 100 или 1000 лет правда всегда побеждает. Это просто как сущность вещей. Есть украинцы, они здесь давно живут и у них будет свое собственное независимое государство. Поскольку это правда, с которой ничего другого нельзя сделать в контексте вечности. Можно отложить, можно помешать, можно подавить драгунами, уланами, гусарами, конармиями, КГБ и остальным имперским и неоимперским хламом, но не получится уничтожить.

Причина вторая: наша свобода стала парадоксом культуры

А это уже финальная точка в необратимости процесса. Эта невероятная жестокая, циничная и несправедливая война затронула экзистенцию украинцев и других народов. Она прострелила в архетипы. Теперь живая вода бьет ключом из хтонических источников и человеческой руке этого потока не остановить.

Приспособленчество, филистерство, графоманство, неполноценность, серость, нищета, конъюнктурность, шароварство — все это околокультурное лохмотье, которое десятилетиями делало вид, что оно и есть наша настоящая культура, выцветает, чахнет и погибает в сиянии настоящего. Настоящее было и раньше, но сорняк заслонял, забивал его, а имперские садоводы с чужой соседской почвы тоже устраивались к нам пропалывать и пересаживать себе лучшее.

Теперь честное, талантливое и прекрасное проторяет и побеждает. Убеждает и очаровывает. Увольняет и манифестирует правду и свободу Украины. Имперцев гонят в шею.

Мы сейчас имеем начало своего ренессанса в культуре, но однажды в весенний день поймем, что живем в золотую эру, где художники и художницы, мыслители и мыслительницы будут обращаться к Котляревскому, Шевченко и Украинке не как к идолам, а как к добрым друзьям-собеседникам. Мы вдохновим миллионы других людей в мире. Вот увидите, все честное, человечное и порядочное даже в российской культуре (в ее не отравленной имперством части) восстанет на нашей стороне. Художники десятков народов почувствуют, что не могут не творить о нас, об этой правде, об этой драме, о своем отражении в нас. А правду, вооруженную искусством, невозможно победить. Культура, которая во все свои голоса твердо говорит правду, невозможно остановить или запретить.

Перефразируя слова современного нашего философа Wołodymyr Wołkowski — все великие менестрели будут петь нашу победу. Первые уже начали пение, и этим сделают его более прекрасным, ожидаемым и быстрым.

Однако в каждом пророчестве есть свое "но". Такова дань заглядыванию за циферблат онтологии. Победа над двуглавой зомби-курицей-драконом — это еще не конец. Дальше нам придется победить себя. Засучить рукава, прополоть сорняки своих нив, выжечь из себя скверну, малодушие, испорченность. Не съежиться и не обалдеть в лучах самой искренней и яркой славы. Отстроить материю и наконец-то упорядочить дух.

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