Нам не нужна эта война. Именно поэтому Украина должна в ней обязательно победить

Related video

Война — одно из самых бессмысленных дел, что есть на свете. Только неразумные, садисты или глубоко несчастные люди могут ее начать, любить или хотеть продолжения.

У одних она забирает жизнь или здоровье, у других свободу или любовь. Она действительно способна на некоторое время забрать голоса у муз и свести с ума науку.

Война очень хорошо демонстрирует, какими несовершенными существами являются люди. Показывает, сколько в нас есть безответственности, жестокости, страха, лени, ненависти, неблагодарности, ограниченности и глупости. И то не следует думать, что это только враги-оккупанты такие, а мы все прекрасные паладины в сияющих латах без греха и упрека — у нас тоже этого хватает, просто еще не время это все в красках рассказывать. Потом будет время.

Конечно, она так же контрастно выявляет и другие вещи — героизм, верность, щедрость, самопожертвование, лидерство, храбрость, талант к работе с людьми, мудрость и дружбу, но поскольку пороков человеческих больше и они проще к исполнению, то и "урожай" плохого богаче.

Вероятно, самым ценным открытием войны для меня было то, сколько любви и добра всегда было в моей жизни, сколько действительно хороших людей и событий. Тем сильнее ностальгия и контраст, ведь битва всегда является определенным модусом ненависти и ярости.

Даже посреди войны есть место добрым чувствам

Профессиональные военные для меня похожи на специалистов по редким болезням или пожарных — всю жизнь посвящают упражнению в том, чтобы побеждать смерть и разрушительную стихию, осваивают инструменты и тонкости профессии, чтобы быстрее остановить и победить. Но были бы рады, чтобы их навыки, профессионализм и мастерство так и остались потенциальными, незадействованными в полной мере.

Сотни тысяч добровольцев, которые до того войны не знали — фактически волонтеры, которые пришли помочь остановить большое зло, которое надвинулось на наш дом. Действительно, нация волонтеров.

Мне кажется, что никогда нельзя быть до конца готовым к войне и ее последствиям. Можно научиться владеть оружием и технологиями, привыкнуть или даже в совершенстве овладеть военными порядками и ремеслом, но это не поможет привыкнуть к войне.

За почти полтора года службы не встретил ни одного человека, который бы хвалил войну, хотел ее или желал продолжения. Есть приспособленцы, которые выиграли что-то или урвали от войны, но они принадлежат к одной из трех групп, которые упомянул в первом абзаце.

Думаю, именно поэтому мы и должны победить — нам не нужна эта война. Ее навязала нам российская военная агрессия, осужденная большинством цивилизованного мира не только официально на уровне ООН, но и на уровне простой человеческой правды — не может иметь поддержку тот, кто пришел захватить чужое, отобрать жизнь у невинных.

Именно поэтому не стоит ожидать, что мы устанем от войны или сдадимся. Когда враг совершает военные преступления, преступления против человечности или геноцидные действия такого масштаба, как это делают россияне здесь, то выбора не остается. Борьба до конца — до свободы, до победы.

А так конечно, что хочется домой. Очень сильно хочется нормальной жизни, а не вот этого всего. Где-то там далеко можно просто валяться на травке и обнимать кого любишь, или собирать вишни у себя в саду, или читать легкомысленные рассказы, или пить прохладное вино, или дискутировать до хрипоты за антиномии Канта, или...

Берегите друг друга и держитесь дальше, сколько бы это еще не длилось.

Источник

Важно