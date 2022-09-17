Это геноцид. Шокирующие кадры из Изюма. Военных преступников России нужно наказать

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Почему совершенные россиянами военные преступления в Украине называют геноцидом? Если сильно не вдаваться в тонкости международного права, то убийства людей (не обязательно даже массовые) получают название "геноцид", если целью их осуществления является намерение полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Сегодня вся российская пропаганда, политическая номенклатура, допрошенные российские военнопленные, уцелевшие жертвы россиян — все буквально кричат о том, что целью российских убийств было именно уничтожение людей, признающих себя украинцами. Они пытаются уничтожить идентичность и ее носителей.

Так же поступали нацисты с евреями. Так же Руандийский патриотический фронт поступал с тутси. Так же поступали военные преступники, представшие перед Международным трибуналом в отношении бывшей Югославии.

Между прочим, не только убийства являются геноцидом, но и:

нанесение серьезных телесных повреждений или повреждение психики представителей определенной группы;

создание ужасающих условий жизни, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение преследуемой группы;

насильственная передача детей из одной группы в другую;

действия, рассчитанные на препятствование деторождению в такой группе.

Российские захватчики творят в Украине такое, что не просто подпадает под определение геноцида, но создается впечатление, что они максимально хотят сделать все, что описано и осуждено в Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Посудите сами: убивают и истязаю за украинский язык и верность своему гражданству, обстреливают роддома и эвакуационные автобусы с женщинами и детьми, насильственно вывозят сотни тысяч детей в ОРДЛО и в Россию, разрушают населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, делая их непригодными к жизни.

Если у вас будет время, то приглашаю всех почитать конвенцию и сделать свои выводы. Также там описано, что и как нужно делать с теми, кто эти преступления совершает.

Вечная память погибшим украинцам. Мы должны победить, чтобы наказать эту оккупационную сволочь по всей строгости закона.

[ + – ] Место массового захоронения жертв российской оккупации в Изюме Фото: Евгений Малолетка [ + – ] Эксгумация тел жертв военных преступлений Росии, Изюм Фото: Евгений Малолетка [ + – ] Тела жертв военных преступлений России, Изюм Фото: Евгений Малолетка [ + – ] Украинский военный ищет тела погибших украинцев в братской могиле в Изюме Фото: Евгений Малолетка [ + – ] Команда специалистов, занимающаяся эксгумацией тел жертв военных преступлений России в Изюме Фото: Евгений Малолетка

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