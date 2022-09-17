Це геноцид. Шокуючі кадри з Ізюму. Воєнних злочинців Росії потрібно покарати

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Чому російські воєнні злочини в Україні називають геноцидом? Якщо сильно не вдаватися в тонкощі міжнародного права, то вбивства людей (не обов‘язково навіть масові) отримують назву "геноцид" якщо метою їх здійснення є намір повністю або частково знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.

Сьогодні вся російська пропаганда, політична номенклатура, допитані російські військовополонені, вцілілі жертви росіян — все буквально кричить про те, що метою російських вбивств було саме знищення людей, які визнають себе українцями. Вони намагаються знищити ідентичність та її носіїв.

Так само робили нацисти з євреями. Так само Руандійський патріотичний фронт робив із тутсі. Так само робили воєнні злочинці, які постали перед Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії.

Між іншим, не лише вбивства є геноцидом, але ще і:

вчинення серйозних тілесних ушкоджень або пошкодження психіки представників певної групи;

створення жахливих умов життя, які розраховані на повне або часткове фізичне знищення переслідуваної групи;

насильницька передача дітей з однієї групи в іншу;

дії, розраховані на перешкоджання дітонародження в такій групі.

Російські загарбники вчиняють в Україні таке, що не просто підпадає під визначення, а складається враження, що вони максимально хочуть зробити все, що описано і засуджено в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Посудіть самі: вбивають і катують за українську мову та вірність своєму громадянству, обстрілюють пологові будинки та евакуаційні автобуси з жінками і дітьми, силоміць вивозять сотні тисяч дітей до ОРДЛО та в Росію, руйнують населені пункти і цивільну інфраструктуру, роблячи їх непридатними до життя.

Якщо у вас буде час, то запрошую всіх почитати конвенцію та зробити свої висновки. Також там описано, що і як треба робити з тими, хто ці злочини вчиняє.

Вічна пам'ять загиблим українцям. Ми повинні перемогти, щоб покарати цю окупаційну наволоч за всією суворістю закону.

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