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Це геноцид. Шокуючі кадри з Ізюму. Воєнних злочинців Росії потрібно покарати

"Сьогодні вся російська пропаганда, політична номенклатура, допитані російські військовополонені, уцілілі жертви росіян — усі кричать про те, що метою російських вбивств було саме знищення людей, які визнають себе українцями. Вони намагаються знищити ідентичність та її носіїв. І за це їх треба покарати". Думка.

Антон Дробович
Антон Дробович
Голова Українського інституту національної пам’яті
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Фото: Євген Малолєтка | Ексгумація тіл на місці масового поховання жертв російських окупантів в Ізюмі
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Чому російські воєнні злочини в Україні називають геноцидом? Якщо сильно не вдаватися в тонкощі міжнародного права, то вбивства людей (не обов‘язково навіть масові) отримують назву "геноцид" якщо метою їх здійснення є намір повністю або частково знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.

Сьогодні вся російська пропаганда, політична номенклатура, допитані російські військовополонені, вцілілі жертви росіян — все буквально кричить про те, що метою російських вбивств було саме знищення людей, які визнають себе українцями. Вони намагаються знищити ідентичність та її носіїв.

Так само робили нацисти з євреями. Так само Руандійський патріотичний фронт робив із тутсі. Так само робили воєнні злочинці, які постали перед Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії.

Між іншим, не лише вбивства є геноцидом, але ще і:

  • вчинення серйозних тілесних ушкоджень або пошкодження психіки представників певної групи;
  • створення жахливих умов життя, які розраховані на повне або часткове фізичне знищення переслідуваної групи;
  • насильницька передача дітей з однієї групи в іншу;
  • дії, розраховані на перешкоджання дітонародження в такій групі.

Російські загарбники вчиняють в Україні таке, що не просто підпадає під визначення, а складається враження, що вони максимально хочуть зробити все, що описано і засуджено в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Посудіть самі: вбивають і катують за українську мову та вірність своєму громадянству, обстрілюють пологові будинки та евакуаційні автобуси з жінками і дітьми, силоміць вивозять сотні тисяч дітей до ОРДЛО та в Росію, руйнують населені пункти і цивільну інфраструктуру, роблячи їх непридатними до життя.

Якщо у вас буде час, то запрошую всіх почитати конвенцію та зробити свої висновки. Також там описано, що і як треба робити з тими, хто ці злочини вчиняє.

Вічна пам'ять загиблим українцям. Ми повинні перемогти, щоб покарати цю окупаційну наволоч за всією суворістю закону.

Місце масового поховання жертв російської окупації в Ізюмі Fullscreen
Місце масового поховання жертв російської окупації в Ізюмі
Фото: Євген Малолєтка
Ексгумація тіл жертв воєнних злочинів Росії, Ізюм Fullscreen
Ексгумація тіл жертв воєнних злочинів Росії, Ізюм
Фото: Євген Малолєтка
Тіла жертв воєнних злочинів Росії, Ізюм Fullscreen
Тіла жертв воєнних злочинів Росії, Ізюм
Фото: Євген Малолєтка
Український військовий шукає тіла загиблих українців у братській могилі в Ізюмі Fullscreen
Український військовий шукає тіла загиблих українців у братській могилі в Ізюмі
Фото: Євген Малолєтка
Команда фахівців, що займається ексгумацією тіл жертв воєнних злочинів Росії в Ізюмі Fullscreen
Команда фахівців, що займається ексгумацією тіл жертв воєнних злочинів Росії в Ізюмі
Фото: Євген Малолєтка
Місце масового поховання жертв російської окупації в Ізюмі
Ексгумація тіл жертв воєнних злочинів Росії, Ізюм
Тіла жертв воєнних злочинів Росії, Ізюм
Український військовий шукає тіла загиблих українців у братській могилі в Ізюмі
Команда фахівців, що займається ексгумацією тіл жертв воєнних злочинів Росії в Ізюмі

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