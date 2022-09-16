Китай берет Россию: как КНР стала союзником РФ в войне против Украины

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Если проанализировать китайские и российские месседжи в преддверии встречи Путина и Си на саммите ШОС в Самарканде, то КНР поддерживает Россию сейчас еще громче, чем в начале вторжения России в Украину. Экономические отношения между странами свидетельствуют о том же.

Несмотря на отдельные прогнозы, что режим Си упадет после выборов в октябре из-за его стратегической ошибки поставить на Путина, Си Цзиньпин сейчас, кажется, еще более уверен в своей власти и курсе, чем несколько месяцев назад. Настолько, что все больше проявляется в этой войне, как союзник России.

Как КНР будет помогать России вести войну дальше? Чем будет спасать Путина от провала? Каков китайский план победы? Точных ответов пока нет.

Однако, если вернуться к обнародованным позавчера данным американской разведки о финансировании Россией (и КНР, конечно) антидемократических и антизападных общественных и политических движений в Европе и других частях света, можно предположить, что некрократы зимой сделают ставку именно на это.

Обоих вдохновляют результаты выборов в Швеции. Оба с нетерпением ждут подарка от итальянских избирателей и прихода к власти близкой к автократическим режимам Мелони и Братьев Италии вместе с Берлускони и Сальвини. Они верят в силу троянского коня Орбана. В нестабильность избирательного периода в США. В слабое европейское население, которое между унижением и платежками изберут унижение. В возможности коррупции, преданно открывавшей им многие западные двери. В своих агентов в Украине, который справятся с широким распространением антизападных и прежде всего антиамериканских нарративов о слабых и циничных капиталистах.

Не похоже, что их ставка сыграет. По крайней мере, последние месяцы демонстрируют, что ни первый, ни второй так и не научились читать демократические нации. Собственная уверенность в преимуществах и силе диктаторских режимов естественно приводит к необъективному восприятию демократий как неустойчивых и слабых. И хотя слова "без вас" озвучил украинский президент, именно так думает абсолютное большинство демократического общества.

Демократии, хотя и спорят постоянно и дискутируют, обладают устойчивой способностью объединяться против внешних угроз. И сегодня демократический мир демонстрирует чрезвычайное единство, чего не скажешь об автократических акторах.

С саммита в Самарканде мы не увидим искренних и дружеских фото, как на встречах G-7. Ибо демократии за эти более полугода научились доверять друг другу, уважать отличия, ценить консенсусные решения и их поиск в дискуссиях. В то же время отношения в оси зла (КНР – Иран – Россия – Северная Корея) больше похожи на "жабу – гадюку". Когда каждый внимательно следит за руками партнера и максимально ограничивает его свободу движений.

Возможно, Иран продвинется в своем членстве в ШОС и сближении с КНР и Россией, но вряд ли это будет устойчивым результатом, и ядерное соглашение все еще на столе, как и беспокойство иранского общества, связанное с сближением с врагами, которыми для них остаются Россия и КНР.

Возможно, Россия станет еще более бесправным вассалом КНР, но это сделает ее слабее, и отнюдь наоборот.

Возможно, Моде проведет переговоры с Си, но в возможность зарыть топор войны не верят оба.

Другие страны-члены, которые будут присутствуют там, играют роль интерьера, который должен создать иллюзию силы и влияния Пекина на международной арене. Это самое большое, что они могут позволить себе для некрократов, чтобы, отработав обязательную программу, разъехаться по своим столицам и скорее забыть о том, что ШОС существует.

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Удар в спину Путину от Эрдогана и соло Си в Самарканде. Как унижают президента России

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