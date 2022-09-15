Удар в спину Путину от Эрдогана и соло Си в Самарканде. Как унижают президента России

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Сегодня в Самарканде стартовал саммит ШОС. Но несмотря на довольную физиономию Путина на встречах с лидерами стран, которые в нем участвуют, настроение у него так себе. А все из-за очередного обострения азербайджано-армянского конфликта. В этот раз, в отличие от предыдущих обострений, Азербайджан наносит удары по территории Армении в международной признанных границах.

В 2020-м, когда Азербайджану удалось провести успешную военную операцию по возвращению под свой контроль части территорий Нагорного Карабаха, премьер Армении Пашинян также обращался за военной помощью к Путину и ОДКБ.

Отказ предоставлять военную помощь в тот раз Путин обосновывал тем, что Армения сама не признала независимость Нагорного Карабаха. А по международному право Нагорный Карабах — территория Азербайджана.

Но в этот раз войска Азербайджана уже обстреливают непосредственно территорию Армении. Цель и намек понятен — Азербайджану необходим транспортный коридор в Нахичевань, чтобы иметь прямой доступ в свой анклав и выход на границу с Турцией. Без согласия и прикрытия которой, естественно, Баку не пошел бы на такой шаг.

Но Путин и в этот раз "сглотнул" и подставил вторую щеку.

На саммите ОДКБ в видеоформате, который прошел накануне по запросу Еревана, страны-участницы отказали Армении в направлении военного контингента в район боевых действий. Более того, в пабликах и соцсетях распространяются видео, на которых якобы пост ФСБ был обстрелян ВС Азербайджана.

[ + – ] Никол Пашинян и Ильхам Алиев. ОДКБ, на помощь которого рассчитывала Армения, помогать отказалась [ + – ] Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев. Турция обещает предоставить любую помощь Азербайджану для восстановления его территориальной целостности

Выводов из очередного обострения несколько:

ОДКБ, которая создавалась РФ как альтернатива НАТО — фейк . Никаких гарантий территориальной целостности она не дает, как и военной защиты его стран-участниц.

. Никаких гарантий территориальной целостности она не дает, как и военной защиты его стран-участниц. Эрдоган в очередной раз нанес "удар в спину" своему "другу" Путину, воспользовавшись моментом, когда ВСУ успешно перешли в контрнаступление на Харьковском направлении и все внимание Кремля направлено на Украину.

Тем самым Эрдоган и Алиев нанесли еще один репутационный удар среди ближайших "союзников" лично Путину.

Ну а саммит ШОС — это соло Си, который совершает свой первый заграничный вояж с начала локдауна в 2020-м. И первой страной, которую он посетил, стал Казахстан. Это еще одна страна-участница ОДКБ. И на встрече с его президентом Токаевым он заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

Этот сигнал, естественно, прозвучал именно для Путина, пропагандисты которого (в том числе армянского происхождения — муж Симоньян) успели "отличиться" ранее прямыми угрозами в адрес Казахстана, угрожая вернуть "исконные территории РФ" на севере страны.

И сам саммит, на котором Си присутствует лично — это ответ Китая Вашингтону после обострения вокруг Тайваня. Китай формирует свою ось союзников. Но пока это скорее лишь клуб антифанов США и сторонников многополярного мира, стремящихся:

- диверсифицировать источники льготного кредитования (Банк ШОС, где основной спонсор раздачи дешевых кредитов — Пекин);

- сбалансировать геополитическое влияние Вашингтона в мире.

[ + – ] Токаев и Си. Китай подтвердил гарантии безопасности Казахстану

Но ни о каких перспективах превращения его в альтернативу НАТО не может быть и речи. Две страны-участницы ядерного клуба и ШОС — Индия и Пакистан, имеют территориальные претензии друг к другу и перманентно балансируют на грани военного конфликта. Индия с Китаем также, кстати, имеет территориальные споры и имели военные столкновения не так давно в приграничных территориях. Ну а РФ, как бы не пыжился на камеры Путин, играет в ШОС , мягко говоря, не первую и даже не вторую скрипку, если мы говорим об экономике.

Источник

Важно