Удар в спину Путину от Эрдогана и соло Си в Самарканде. Как унижают президента России
"ОДКБ, которая создавалась РФ как альтернатива НАТО — фейк. Никаких гарантий территориальной целостности она не дает, как и военной защиты его стран-участниц. Поэтому в случае с Арменией Эрдоган и Алиев нанесли еще один репутационный удар лично Путину. Лидер Китая Си от них не отстает". Мнение.
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Сегодня в Самарканде стартовал саммит ШОС. Но несмотря на довольную физиономию Путина на встречах с лидерами стран, которые в нем участвуют, настроение у него так себе. А все из-за очередного обострения азербайджано-армянского конфликта. В этот раз, в отличие от предыдущих обострений, Азербайджан наносит удары по территории Армении в международной признанных границах.
В 2020-м, когда Азербайджану удалось провести успешную военную операцию по возвращению под свой контроль части территорий Нагорного Карабаха, премьер Армении Пашинян также обращался за военной помощью к Путину и ОДКБ.
Отказ предоставлять военную помощь в тот раз Путин обосновывал тем, что Армения сама не признала независимость Нагорного Карабаха. А по международному право Нагорный Карабах — территория Азербайджана.
Но в этот раз войска Азербайджана уже обстреливают непосредственно территорию Армении. Цель и намек понятен — Азербайджану необходим транспортный коридор в Нахичевань, чтобы иметь прямой доступ в свой анклав и выход на границу с Турцией. Без согласия и прикрытия которой, естественно, Баку не пошел бы на такой шаг.
Но Путин и в этот раз "сглотнул" и подставил вторую щеку.
На саммите ОДКБ в видеоформате, который прошел накануне по запросу Еревана, страны-участницы отказали Армении в направлении военного контингента в район боевых действий. Более того, в пабликах и соцсетях распространяются видео, на которых якобы пост ФСБ был обстрелян ВС Азербайджана.
Выводов из очередного обострения несколько:
- ОДКБ, которая создавалась РФ как альтернатива НАТО — фейк. Никаких гарантий территориальной целостности она не дает, как и военной защиты его стран-участниц.
- Эрдоган в очередной раз нанес "удар в спину" своему "другу" Путину, воспользовавшись моментом, когда ВСУ успешно перешли в контрнаступление на Харьковском направлении и все внимание Кремля направлено на Украину.
Тем самым Эрдоган и Алиев нанесли еще один репутационный удар среди ближайших "союзников" лично Путину.
Ну а саммит ШОС — это соло Си, который совершает свой первый заграничный вояж с начала локдауна в 2020-м. И первой страной, которую он посетил, стал Казахстан. Это еще одна страна-участница ОДКБ. И на встрече с его президентом Токаевым он заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Казахстана.
Этот сигнал, естественно, прозвучал именно для Путина, пропагандисты которого (в том числе армянского происхождения — муж Симоньян) успели "отличиться" ранее прямыми угрозами в адрес Казахстана, угрожая вернуть "исконные территории РФ" на севере страны.
И сам саммит, на котором Си присутствует лично — это ответ Китая Вашингтону после обострения вокруг Тайваня. Китай формирует свою ось союзников. Но пока это скорее лишь клуб антифанов США и сторонников многополярного мира, стремящихся:
- диверсифицировать источники льготного кредитования (Банк ШОС, где основной спонсор раздачи дешевых кредитов — Пекин);
- сбалансировать геополитическое влияние Вашингтона в мире.
Но ни о каких перспективах превращения его в альтернативу НАТО не может быть и речи. Две страны-участницы ядерного клуба и ШОС — Индия и Пакистан, имеют территориальные претензии друг к другу и перманентно балансируют на грани военного конфликта. Индия с Китаем также, кстати, имеет территориальные споры и имели военные столкновения не так давно в приграничных территориях. Ну а РФ, как бы не пыжился на камеры Путин, играет в ШОС , мягко говоря, не первую и даже не вторую скрипку, если мы говорим об экономике.Важно