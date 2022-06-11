Жить в Украине – классно. И здесь есть, что защищать

"Когда-то я сказал себе, что не уеду я отсюда. Тогда этот выбор имел эмоциональную компоненту. Теперь, даже если ее полностью отбросить и оставить чисто прагматическую, – я тоже никуда уезжать не хочу. И вот почему". Мнение.

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Я просто понимаю простую штуку. Зарабатывать здесь не менее четырехзначной суммы в долларах я смогу, даже если мне конечности оторвет. А с таким достатком здесь я смогу обеспечить себе больший комфорт жизни, чем где бы то ни было на Западе, со значительно меньшим геморроем.

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Все ранее имевшиеся аргументы не кажутся принципиальными. Образование? Я знаю ему цену, сейчас хорошие знания по большинству теоретических предметов можно получить хоть в окопе, были бы Старлинк и голова на плечах.

Общественные отношения вокруг? Я достаточно поездил, чтобы не идеализировать в этом плане заграницу, а также чтобы замечать, как быстро эти общественные отношения меняются в нашей стране. Комфортная среда? Она тоже прогрессирует, в крайнем случае на своем маленьком участке ты сможешь создать ее сам. Бытовая бюрократия есть, но уже фиксится. Критическая проблема пока разве что с правосудием, это да.

Вместе с тем – вот вам длинный ряд преимуществ:

Почти вся сфера индивидуальных услуг у нас работает на невиданном уровне за смешные цены.

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Пробейся в Украине в средний класс – и ты будешь жить комфортнее, чем тот самый средний класс с более высоким доходом в других странах. Просто за счет оптимизированных процессов вокруг.

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