Жити в Україні – класно. І тут є що захищати

"Колись я сказав собі, що не поїду я звідси. Тоді цей вибір мав емоційну компоненту. Тепер, навіть якщо її повністю відкинути і залишити чисто прагматичну, — я теж нікуди їхати не хочу. І ось чому". Думка.

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Я просто розумію просту штуку. Заробляти тут не менш як чотиризначну суму в доларах я зможу, навіть якщо мені кінцівки відірве. А з таким достатком тут я зможу забезпечити собі більший комфорт життя, ніж будь-де на Заході, зі значно меншим гемороєм.

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Усі аргументи, що були, не здаються принциповими. Освіта? Я знаю їй ціну, зараз хороші знання з більшості теоретичних предметів можна здобути хоч у окопі, були б Старлінк і голова на плечах.

Суспільні відносини довкола? Я достатньо поїздив, щоб не ідеалізувати в цьому плані закордон, а також щоб помічати, як ці суспільні відносини змінюються в нашій країні. Комфортне середовище? Вона теж прогресує, у крайньому випадку на своїй маленькій ділянці ти зможеш його створити сам. Побутова бюрократія є, але вже фікситься. Критична проблема поки що хіба що з правосуддям, це так.

Разом з цим — ось вам низка переваг:

Майже вся сфера індивідуальних послуг працює на небаченому рівні за смішні ціни.

Нормальний ритейл, агрегатори таксі, абсолютне оцифрування розрахунків, дешевий та якісний інтернет, Хелсі, швидка доставка чого завгодно куди завгодно, від їжі до танків.

Нову пошту може лаяти лише той, хто жодного разу не мав справи з Meest Express.

Пробийся в Україні в середній клас — і ти житимеш комфортніше, ніж цей середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.

Джерело.

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