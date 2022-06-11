Жити в Україні – класно. І тут є що захищати
"Колись я сказав собі, що не поїду я звідси. Тоді цей вибір мав емоційну компоненту. Тепер, навіть якщо її повністю відкинути і залишити чисто прагматичну, — я теж нікуди їхати не хочу. І ось чому". Думка.
Ми . Ми з України
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Я просто розумію просту штуку. Заробляти тут не менш як чотиризначну суму в доларах я зможу, навіть якщо мені кінцівки відірве. А з таким достатком тут я зможу забезпечити собі більший комфорт життя, ніж будь-де на Заході, зі значно меншим гемороєм.
Усі аргументи, що були, не здаються принциповими. Освіта? Я знаю їй ціну, зараз хороші знання з більшості теоретичних предметів можна здобути хоч у окопі, були б Старлінк і голова на плечах.
Суспільні відносини довкола? Я достатньо поїздив, щоб не ідеалізувати в цьому плані закордон, а також щоб помічати, як ці суспільні відносини змінюються в нашій країні. Комфортне середовище? Вона теж прогресує, у крайньому випадку на своїй маленькій ділянці ти зможеш його створити сам. Побутова бюрократія є, але вже фікситься. Критична проблема поки що хіба що з правосуддям, це так.
Разом з цим — ось вам низка переваг:
- Майже вся сфера індивідуальних послуг працює на небаченому рівні за смішні ціни.
- Нормальний ритейл, агрегатори таксі, абсолютне оцифрування розрахунків, дешевий та якісний інтернет, Хелсі, швидка доставка чого завгодно куди завгодно, від їжі до танків.
- Нову пошту може лаяти лише той, хто жодного разу не мав справи з Meest Express.
Пробийся в Україні в середній клас — і ти житимеш комфортніше, ніж цей середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.Важливо