Танковый флот – один из крупнейших в мире: почему индийские танки раскатают Пакистан

Если нынешняя напряженность выльется в полномасштабный конфликт и сухопутное противостояние, на стороне индийских военных будет главное преимущество для сухопутных боев: основные боевые танки. Их у Индии — более 3700.

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Об этом говорится в статье National Interest, которую перевел Фокус.

Боевые действия в Украине показывают, что основные боевые танки и другая бронетехника по-прежнему актуальны в современной войне.

Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном остается высокой после того, как теракт в индийском городе Пахальгам заставил Нью-Дели нанести авиаудары по Пакистану. Через несколько часов после ударов пакистанское правительство заявило, что сбило пять индийских истребителей и один БПЛА. Индия не подтвердила и не опровергла эти заявления, но, судя по всему, она потеряла как минимум один истребитель Dassault Rafale и, вероятно, другие самолеты.

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Если Индия не добьется успеха в воздушной войне над Пакистаном, напряженность в отношениях между двумя соседями может перерасти в затяжные пограничные столкновения, а возможно, и в наземную войну.

Есть основания полагать, что этого не произойдет: страны всего мира, включая США и Китай, призывают обе стороны прекратить боевые действия. Но если нынешняя напряженность выльется в полномасштабный конфликт и сухопутное противостояние, на стороне индийских военных будет главное преимущество для сухопутных боев: основные боевые танки.

Индийский танковый флот – один из крупнейших в мире

В руках индийских вооруженных сил огромное количество танков. Всего в индийской армии насчитывается 3700 основных боевых танков всех типов. В частности, по оценкам, Нью-Дели располагает примерно 125 танками Arjun, 1200 T-90S/MS Bhishma и 2400 T-72 Ajeya.

Конечно, не все эти машины являются последним словом техники. Arjun более совершенен, чем T-90S/MS Bhishma, и оба они гораздо новее, чем почтенный T-72 Ajeya. Будучи танком третьего поколения, Arjun оснащен 120-мм основным орудием и защищен композитной броней и динамической защитой.

В целом Индия тщательно поддерживает боеготовность танкового парка. Тем не менее, в любой армии всегда есть некоторое количество танков, готовых к бою, пока остальные остаются в резерве. Предполагается, что министерство обороны Индии начало готовить свои танки к войне с Пакистаном вскоре после нападения на Пахальгам.

Индийский танк Bheeshma Фото: Ministry of Defence

Танки T-90S/MS Bhishma и T-72 Ajeya имеют советскую или российскую конструкцию, в то время как более современный Arjun был разработан и построен в Индии. Однако индийские военные адаптировали свои танки Т-90 и Т-72 к индийским условиям, что отличает их от российских предков. Именно поэтому каждый танк получил индийское название в дополнение к российской нумерации.

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Хотя Нью-Дели долгое время придерживался позиции "неприсоединения" в международных делах, шатко балансируя между США и Россией в плане внешней политики и военных закупок, большая часть его военной техники имеет российское происхождение, являясь следствием давнего сотрудничества между двумя странами. Сменявшие друг друга индийские правительства постепенно отходили от этой модели, импортируя технику из США и все чаще разрабатывая и производя ее в Индии. Однако на замену тысяч основных боевых танков уйдут годы, если не десятилетия.

CBRN RECCE Vehicle Фото: Википедия

Индийские военные также работают над созданием легкого танка, который будет идеально подходить для ведения боевых действий в горной местности, например, вдоль китайско-индийской границы и в спорном регионе Кашмир – очаге индийско-пакистанских кризисов и месте нападения в Пахальгаме. Zorawar, как будет называться будущий легкий танк, все еще находится в стадии разработки, и для испытаний доступно ограниченное количество прототипов. Индийские военные ожидают, что он будет полностью готов к эксплуатации к 2027 году.

Индийские танки K-9 VAJRA-T Фото: Government of India

Боевые действия в Украине показывают, что основные боевые танки и другая бронетехника по-прежнему актуальна в современной войне. И украинские, и российские войска в основном полагаются на бронетехнику в наступательных и оборонительных операциях. Конечно, не стоит ожидать повторения массовых танковых сражений прошлого. Но танки не сдают позиций, и сухопутный конфликт между Индией и Пакистаном, несомненно, будет включать в себя танковые бои.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.