В Украине можно списать долги за коммуналку: какие нужны документы

Военные действия в Украине обострили финансовое положение граждан, особенно в вопросе оплаты жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на разрушения жилья и вынужденное переселение, счета за коммуналку продолжают поступать.

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Полностью освободиться от обязательств по оплате коммунальных услуг невозможно. Об этом сообщила адвокат Елена Воронкова, представитель Адвокатского бюро "Ивана Хомича" в комментарии изданию УНИАН.

Однако в отдельных случаях возможно частичное списание задолженности. Речь идет о периоде, когда гражданин находился вне места проживания более 30 дней. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", при наличии подтверждающих документов возможно пересчитать сумму начислений по тем услугам, которые фактически не потреблялись.

Для оформления процедуры необходимо подать заявление в адрес поставщика коммунальных услуг. К заявлению прилагаются копии загранпаспорта с отметками о выезде, справка внутренне перемещенного лица (при наличии), копии паспорта, идентификационного кода и договора с поставщиком. Важно обеспечить регистрацию заявления: получить отметку о приеме на втором экземпляре либо отправить документы ценным письмом с описью вложения.

В случае, если жилое помещение было разрушено вследствие боевых действий, допускается списание задолженности, накопленной после уничтожения жилья. Для этого подается заявление и акт, подтверждающий факт разрушения, либо справка из полиции. Процедура подачи документов аналогична.

Следует учитывать, что не подлежат списанию долги за отопление, услуги по управлению многоквартирным домом и те, что начисляются согласно показаниям счетчиков. В этих случаях обязательства сохраняются вне зависимости от обстоятельств.

Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.