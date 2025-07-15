В Україні можна списати борги за комуналку: які потрібні документи

Військові дії в Україні загострили фінансове становище громадян, особливо в питанні оплати житлово-комунальних послуг. Незважаючи на руйнування житла і вимушене переселення, рахунки за комуналку продовжують надходити.

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Повністю звільнитися від зобов'язань з оплати комунальних послуг неможливо. Про це повідомила адвокатка Олена Воронкова, представниця Адвокатського бюро "Івана Хомича" в коментарі виданню УНІАН.

Однак в окремих випадках можливе часткове списання заборгованості. Йдеться про період, коли громадянин перебував поза місцем проживання понад 30 днів. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", за наявності підтвердних документів можливо перерахувати суму нарахувань за тими послугами, які фактично не споживалися.

Для оформлення процедури необхідно подати заяву на адресу постачальника комунальних послуг. До заяви додаються копії закордонного паспорта з відмітками про виїзд, довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності), копії паспорта, ідентифікаційного коду та договору з постачальником. Важливо забезпечити реєстрацію заяви: отримати відмітку про прийняття на другому примірнику або надіслати документи цінним листом з описом вкладення.

У разі, якщо житлове приміщення було зруйновано внаслідок бойових дій, допускається списання заборгованості, накопиченої після знищення житла. Для цього подається заява й акт, що підтверджує факт руйнування, або довідка з поліції. Процедура подання документів аналогічна.

Слід враховувати, що не підлягають списанню борги за опалення, послуги з управління багатоквартирним будинком і ті, що нараховуються згідно з показаннями лічильників. У цих випадках зобов'язання зберігаються незалежно від обставин.

Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.