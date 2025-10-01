Прифронтова Луганська область увійшла в топ 3 регіонів України з найвищою зарплатою

Луганська область, 95% території якої станом на 1 липня 2025 року перебували під окупацією, увійшла до трійки українських регіонів із найвищою заробітною платою.

Середня зарплата в серпні в Луганській області становила 32 541 грн. Регіон поступився Києву (39 535 грн), але випередив Дніпропетровську область (26 779 грн), повідомляється у звіті Державної служби статистики.

Аутсайдерами за розміром зарплат є Чернівецька (18 451 грн) і Кіровоградська (18 778 грн) області.

Водночас середньооблікова кількість штатних співробітників становить у Луганській області 2,9 тис., у Києві — 1041,1 тис., а в Дніпропетровській — 530,2 тис.

Щодо сфер і розміру зарплат, то найвищі вони — у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), авіатранспорту (57 582) та у сфері фінансів і страхової діяльності (52 269 грн).

Найменші зарплати — у сфері освіти (14 432 грн) і культури (14 379 грн).

Раніше повідомлялося, що в червні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка пропонує змінити межі Донецької та Луганської областей. Міста і села, не окуповані росіянами, хочуть передати в сусідні Харківську та Дніпропетровську області.

Нагадаємо, влітку військові заявили, що окупанти практично впритул підійшли до кордонів Луганської області.