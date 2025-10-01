Прифронтовая Луганская область вошла в топ-3 регионов Украины с самой высокой зарплатой

Луганская область, 95% территории которой по состоянию на 1 июля 2025 года находились под оккупацией, вошла в тройку украинских регионов с самой высокой заработной платой.

Средняя зарплата в августе в Луганской области составила 32 541 грн. Регион поступился Киеву (39 535 грн), но опередил Днепропетровскую область (26 779 грн), сообщается в отчете Государственной службы статистики.

Аутсайдером по размеру зарплат являются Черновицкая (18 451 грн) и Кировоградская (18 778 грн) области.

При этом среднеучетное количество штатных сотрудников составляет в Луганской области 2,9 тыс, в Киеве – 1041,1 тыс, а в Днепропетровской – 530,2 тыс.

Что касается сфер и размера зарплат, то самые высокие они – в сфере информации и телекоммуникаций (65 213 грн), авиатранспорта (57 582) и в сфере финансов и страховой деятельности (52 269 грн).

Меньше всего зарплаты – в сфере образования (14 432 грн) и культуры (14 379 грн).

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей. Города и села, не оккупированные россиянами, хотят передать в соседние Харьковскую и Днепропетровскую области.

Напомним, летом военные заявили, что оккупанты практически вплотную подошли к границам Луганской области.