"Когда-то это должно было произойти": ВС РФ почти полностью захватили Луганскую область, — "Мучной"

Боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной" заявил, что оккупанты вплотную приблизились к границам Луганской области. По его словам, ВС РФ взяли под контроль село Грековка.

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От Грековки до административной границы с Харьковской областью остается около 2 км. В своем Telegram-канале "Мучной" утверждает, что россияне смогли зайти в село.

От села Грековка до границы с Харьковской областью остается около 2 км. Фото: скриншот

"Под контроль противника перешла Грековка! Враг установил тряпку в селе и тем самым приблизился к границам Луганской области", — пишет военный.

Между Грековкой и админграницей больше нет населенных пунктов. По словам "Мучного", россиянам осталось захватить "пару сел" на севере, чтобы получить контроль над всей Луганщиной.

"Когда-то это должно было произойти, и так крепко держались, но война еще не проиграна!" — отмечает боец.

"Мучной" заявил о захвате села в Луганской области возле границы с Харьковщиной Фото: скриншот

Ситуация в Луганской области: что известно

На карте от аналитиков проекта DeepState по состоянию на 23 июня не обозначен переход села Грековка под контроль россиян.

Село Грековка Луганской области по состоянию на 23 июня согласно данным DeepState Фото: скриншот

В отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 24 июня сообщалось о 24 боевых столкновениях на Лиманском направлении за предыдущие сутки. В частности, по информации Генштаба, оккупанты пытались продвинуться вперед в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира и Ольговки.

Бои на Лиманском направлении по данным Генштаба по состоянию на 8:00 24 июня Фото: Генштаб ВСУ

В мае пехотинцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывали о боях в Серебрянском лесу, который находится в Кременском районе Луганской области. По словам бойцов, оккупанты на этом направлении выжигают блиндажи и "охотятся" на украинских защитников беспилотниками.

Напомним, бывший министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном 21 июня интервью рассказывал, что даст России номинальное пересечение границы между Донецкой и Днепропетровской областями. По его словам, Кремлю необходимо максимально усилить свои позиции во время переговоров, а также получить "победу", которую можно будет "продать своему народонаселению".

Аналитики ресурса DeepState 22 июня сообщали, что ВСУ провели удачное контрнаступление под Сумами и освободили село Андреевка, которое находится примерно в 5 км от российской границы.