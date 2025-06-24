"Когда-то это должно было произойти": ВС РФ почти полностью захватили Луганскую область, — "Мучной"
Боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной" заявил, что оккупанты вплотную приблизились к границам Луганской области. По его словам, ВС РФ взяли под контроль село Грековка.
От Грековки до административной границы с Харьковской областью остается около 2 км. В своем Telegram-канале "Мучной" утверждает, что россияне смогли зайти в село.
"Под контроль противника перешла Грековка! Враг установил тряпку в селе и тем самым приблизился к границам Луганской области", — пишет военный.
Между Грековкой и админграницей больше нет населенных пунктов. По словам "Мучного", россиянам осталось захватить "пару сел" на севере, чтобы получить контроль над всей Луганщиной.
"Когда-то это должно было произойти, и так крепко держались, но война еще не проиграна!" — отмечает боец.
Ситуация в Луганской области: что известно
На карте от аналитиков проекта DeepState по состоянию на 23 июня не обозначен переход села Грековка под контроль россиян.
В отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 24 июня сообщалось о 24 боевых столкновениях на Лиманском направлении за предыдущие сутки. В частности, по информации Генштаба, оккупанты пытались продвинуться вперед в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира и Ольговки.
В мае пехотинцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывали о боях в Серебрянском лесу, который находится в Кременском районе Луганской области. По словам бойцов, оккупанты на этом направлении выжигают блиндажи и "охотятся" на украинских защитников беспилотниками.
Напомним, бывший министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном 21 июня интервью рассказывал, что даст России номинальное пересечение границы между Донецкой и Днепропетровской областями. По его словам, Кремлю необходимо максимально усилить свои позиции во время переговоров, а также получить "победу", которую можно будет "продать своему народонаселению".
Аналитики ресурса DeepState 22 июня сообщали, что ВСУ провели удачное контрнаступление под Сумами и освободили село Андреевка, которое находится примерно в 5 км от российской границы.