"Колись це мало статися": ЗС РФ майже повністю захопили Луганську область, — "Мучной"
Боєць Сил оборони України з позивним "Мучной" заявив, що окупанти впритул наблизилися до кордонів Луганської області. За його словами, ЗС РФ взяли під контроль село Греківка.
Від Греківки до адміністративного кордону з Харківською областю лишається близько 2 км. У своєму Telegram-каналі "Мучной" стверджує, що росіяни змогли зайти в село.
"Під контроль супротивника перейшла Греківка! Ворог встановив ганчірку в селі та тим самим наблизився до кордонів Луганської області", — пише військовий.
Між Греківкою та адмінкордоном більше немає населених пунктів. За словами "Мучного", росіянам залишилося захопити "пару сіл" на півночі, щоб отримати контроль над всією Луганщиною.
"Колись це мало статися, і так міцно трималися, але війну ще не програно!" — зазначає боєць.
Ситуація в Луганській області: що відомо
На мапі від аналітиків проєкту DeepState станом на 23 червня не позначено перехід села Греківка під контроль росіян.
У звіті Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 24 червня повідомлялося про 24 бойових зіткнення на Лиманському напрямку за попередню добу. Зокрема, за інформацією Генштабу, окупанти намагалися просунутися вперед у напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру й Ольгівки.
У травні піхотинці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповідали про бої в Серебрянському лісі, що знаходиться в Кремінському районі Луганської області. За словами бійців, окупанти на цьому напрямку випалюють бліндажі та "полюють" на українських захисників безпілотниками.
Нагадаємо, колишній міністр оборони України Олексій Резніков в опублікованому 21 червня інтерв'ю розповідав, що дасть Росії номінальний перетин кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. За його словами, Кремлю необхідно максимально посилити свої позиції під час переговорів, а також отримати "перемогу", яку можна буде "продати своєму народонаселенню".
Аналітики ресурсу DeepState 22 червня повідомляли, що ЗСУ провели вдалий контрнаступ під Сумами та звільнили село Андріївка, що знаходиться приблизно за 5 км від російського кордону.