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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Колись це мало статися": ЗС РФ майже повністю захопили Луганську область, — "Мучной"

ЗС РФ захопили село в Луганській області
Фото: ТАСС | Боєць "Мучной" заявив про перехід села Греківка в Луганській області під контроль росіян

Боєць Сил оборони України з позивним "Мучной" заявив, що окупанти впритул наблизилися до кордонів Луганської області. За його словами, ЗС РФ взяли під контроль село Греківка.

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Від Греківки до адміністративного кордону з Харківською областю лишається близько 2 км. У своєму Telegram-каналі "Мучной" стверджує, що росіяни змогли зайти в село.

Відстань від Греківки до Харківської області Fullscreen
Від села Греківка до кордону з Харківською областю лишається близько 2 км
Фото: скриншот

"Під контроль супротивника перейшла Греківка! Ворог встановив ганчірку в селі та тим самим наблизився до кордонів Луганської області", — пише військовий.

Між Греківкою та адмінкордоном більше немає населених пунктів. За словами "Мучного", росіянам залишилося захопити "пару сіл" на півночі, щоб отримати контроль над всією Луганщиною.

"Колись це мало статися, і так міцно трималися, але війну ще не програно!" — зазначає боєць.

Луганська область майже повністю захоплена РФ Fullscreen
"Мучной" заявив про захоплення села в Луганській області біля кордону з Харківщиною
Фото: скриншот

Ситуація в Луганській області: що відомо

На мапі від аналітиків проєкту DeepState станом на 23 червня не позначено перехід села Греківка під контроль росіян.

Село Греківка Луганської області Fullscreen
Село Греківка Луганської області станом на 23 червня згідно з даними DeepState
Фото: скриншот

У звіті Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 24 червня повідомлялося про 24 бойових зіткнення на Лиманському напрямку за попередню добу. Зокрема, за інформацією Генштабу, окупанти намагалися просунутися вперед у напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру й Ольгівки.

Ситуація в Луганській області за даними Генштабу Fullscreen
Бої на Лиманському напрямку за даними Генштабу станом на 8:00 24 червня
Фото: Генштаб ЗСУ

У травні піхотинці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповідали про бої в Серебрянському лісі, що знаходиться в Кремінському районі Луганської області. За словами бійців, окупанти на цьому напрямку випалюють бліндажі та "полюють" на українських захисників безпілотниками.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Олексій Резніков в опублікованому 21 червня інтерв'ю розповідав, що дасть Росії номінальний перетин кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. За його словами, Кремлю необхідно максимально посилити свої позиції під час переговорів, а також отримати "перемогу", яку можна буде "продати своєму народонаселенню".

Аналітики ресурсу DeepState 22 червня повідомляли, що ЗСУ провели вдалий контрнаступ під Сумами та звільнили село Андріївка, що знаходиться приблизно за 5 км від російського кордону.