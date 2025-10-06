Онлайн-бізнес під прицілом: скільки доведеться платити і кого торкнеться "податок на OLX"

Наприкінці літа Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт №1402, який передбачає оподаткування продажів і послуг через інтернет. Новий збір стягуватиметься з кожної операції на цифрових платформах, а документ чекає на голосування у Верховній Раді.

Законопроєкт №1402 пропонує обкладати дохід українців від продажів або надання послуг в інтернеті податком у розмірі 10%. Планується, що податкова служба отримає доступ до банківської інформації та зможе посилити контроль за онлайн-операціями. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Хоча законопроєкт ще не пройшов парламентського голосування, експерти вважають його ухвалення досить імовірним. Це вимога Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду, закріплена в меморандумі МВФ, а в проєкті державного бюджету на 2026 рік уже передбачено доходи від онлайн-податку в розмірі 14 мільярдів гривень.

На думку заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, мета документа — впорядкувати сферу онлайн-торгівлі, яка раніше залишалася "тихою гаванню" для підприємців, які прагнули мінімізувати податкове навантаження. Введення податку може призвести до зростання цін на товари і послуги на платформах, а також збільшити комісії, вважає голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельников.

Під нове оподаткування підпадуть громадяни від 18 років, які продають товари або надають послуги через цифрові платформи. Це стосується оренди житла і транспорту, продажу товарів і надання послуг. Нові правила торкнуться не тільки продавців на OLX, а й водіїв Uklon і Bolt, орендодавців на Airbnb і Booking.com, продавців на Amazon і Rozetka, користувачів BlaBlaCar, а також фрілансерів на Kabanchik і Upwork. При цьому посередники, які обслуговують платформи — наприклад, платіжні сервіси Liqpay, WayForPay, Platon, рекламні агенції або IT-підтримку — податок не платять.

Податкові ставки залежатимуть від наявності спеціального банківського рахунку. Якщо такий рахунок відкрито, податок на дохід становить 5%, а військовий збір — 5%, усього 10%. Без спецрахунку застосовується стандартна ставка 18% плюс 5% військового збору — 23%. Платити податок доведеться за доходи минулого року, але якщо загальна сума продажів не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 336 гривень), податок можна повернути, подавши декларацію. Цей механізм розкритикувала народна депутатка Ніна Южаніна, зазначивши, що фізичні особи з невеликими продажами навряд чи будуть зв'язуватися з бюрократією.

Спеціальний рахунок призначений виключно для онлайн-доходів, і банк зобов'язаний передавати інформацію про рух коштів до податкової. При цьому відкривати окремий рахунок для кожної платформи не потрібно — достатньо одного, а максимальна сума доходу на спецрахунку становить 834 мінімальні зарплати, зараз близько 6,7 млн гривень. Якщо дохід перевищує цю суму, на перевищення нараховуватиметься податок 23%. Без спецрахунку можна здійснювати до трьох продажів на рік на суму до 2 тис. євро (близько 97 тис. гривень) з податком 10%.

