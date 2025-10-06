Онлайн-бизнес под прицелом: сколько придется платить и кого коснется "налог на OLX"

В конце лета Кабинет министров Украины одобрил законопроект №1402, который предусматривает налогообложение продаж и услуг через интернет. Новый сбор будет взиматься с каждой операции на цифровых платформах, а документ ждет голосования в Верховной Раде.

Related video

Законопроект №1402 предлагает облагать доход украинцев от продаж или оказания услуг в интернете налогом в размере 10%. Планируется, что налоговая служба получит доступ к банковской информации и сможет усилить контроль за онлайн-операциями. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Хотя законопроект еще не прошел парламентское голосование, эксперты считают его принятие весьма вероятным. Это требование Европейского союза и Международного валютного фонда, закрепленное в меморандуме МВФ, а в проекте государственного бюджета на 2026 год уже предусмотрены доходы от онлайн-налога в размере 14 миллиардов гривен.

По мнению заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, цель документа — упорядочить сферу онлайн-торговли, которая ранее оставалась "тихой гаванью" для предпринимателей, стремившихся минимизировать налоговую нагрузку. Введение налога может привести к росту цен на товары и услуги на платформах, а также увеличить комиссии, полагает председатель комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников.

Под новое налогообложение подпадут граждане от 18 лет, которые продают товары или предоставляют услуги через цифровые платформы. Это касается аренды жилья и транспорта, продаж товаров и оказания услуг. Новые правила затронут не только продавцов на OLX, но и водителей Uklon и Bolt, арендодателей на Airbnb и Booking.com, продавцов на Amazon и Rozetka, пользователей BlaBlaCar, а также фрилансеров на Kabanchik и Upwork. При этом посредники, обслуживающие платформы — например, платежные сервисы Liqpay, WayForPay, Platon, рекламные агентства или IT-поддержку — налог не платят.

Налоговые ставки будут зависеть от наличия специального банковского счета. Если такой счет открыт, налог на доход составляет 5%, а военный сбор — 5%, всего 10%. Без спецсчета применяется стандартная ставка 18% плюс 5% военного сбора — 23%. Платить налог придется за доходы прошлого года, но если общая сумма продаж не превышает 12 прожиточных минимумов (36 336 гривен), налог можно вернуть, подав декларацию. Этот механизм раскритиковала народная депутатка Нина Южанина, отметив, что физические лица с небольшими продажами вряд ли будут связываться с бюрократией.

Специальный счет предназначен исключительно для онлайн-доходов, и банк обязан передавать информацию о движении средств в налоговую. При этом открывать отдельный счет для каждой платформы не нужно — достаточно одного, а максимальная сумма дохода на спецсчете составляет 834 минимальные зарплаты, сейчас около 6,7 млн гривен. Если доход превышает эту сумму, на превышение будет начисляться налог 23%. Без спецсчета можно совершать до трех продаж в год на сумму до 2 тыс. евро (около 97 тыс. гривен) с налогом 10%.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.