У Німеччині в 10 разів збільшилася кількість біженців з України: у чому причина

Кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, помітно зросла останніми тижнями.

Приплив пов'язаний зі скасуванням заборони на виїзд з України для чоловіків призовного віку від 18 до 22 років. Про це повідомляє видання Welt.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, якщо раніше в країну прибувало близько сотні українців на тиждень, то тепер кількість звернень зросла приблизно до тисячі. Представник відомства зазначила, що поки складно сказати, чи є цей сплеск тимчасовим, чи тенденція збережеться.

Зростання кількості тих, хто прибуває, спостерігається не тільки серед молодих чоловіків. Загалом улітку кількість українців, зареєстрованих у Німеччині, значно збільшилася.

Так, за даними німецького МВС, у травні через систему розподілу "Free" було обліковано 7961 особу, у серпні — вже 11 277, а у вересні — 18 755.

У Welt нагадують, що українці в Німеччині не належать до категорії класичних прохачів притулку. Згідно зі статтею 24 Закону про проживання, особи, які шукають захисту з України, отримують посвідку на проживання, що дає їм право одразу ж працювати й отримувати соціальні виплати.

До цього стало відомо, що в Польщі також зафіксували значне збільшення кількості чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їхали з України. Лише за місяць з України до Польщі виїхали понад 56 тисяч молодих чоловіків. За даними польських прикордонників, у серпні ця цифра була в 10 разів меншою.

Нагадаємо, що 26 серпня в Україні набули чинності нові правила перетину кордону, які дозволяють виїзд чоловікам у віці від 18 до 22 років, незважаючи на оголошені мобілізацію і воєнний стан.