В Германии в 10 раз увеличилось количество беженцев из Украины: в чем причина

Количество украинцев, ищущих защиты в Германии, заметно выросло в последние недели.

Related video

Приток связан с отменой запрета на выезд из Украины для мужчин призывного возраста от 18 до 22 лет. Об этом сообщает издание Welt.

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, если ранее в страну прибывало около сотни украинцев в неделю, то теперь число обращений возросло примерно до тысячи. Представитель ведомства отметила, что пока сложно сказать, является ли этот всплеск временным или тенденция сохранится.

Рост числа прибывающих наблюдается не только среди молодых мужчин. В целом летом количество украинцев, зарегистрированных в Германии, значительно увеличилось.

Так, по данным немецкого МВД, в мае через систему распределения "Free" было учтено 7961 человек, в августе — уже 11 277, а в сентябре — 18 755.

В Welt напоминают, что украинцы в Германии не относятся к категории классических просителей убежища. Согласно статье 24 Закона о проживании, лица, ищущие защиты из Украины, получают вид на жительство, который дает им право сразу же работать и получать социальные выплаты.

До этого стало известно, что в Польше также зафиксировали значительное увеличение количества мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали из Украины. Только в месяц из Украины в Польшу выехали более 56 тысяч молодых мужчин. По данным польских пограничников, в августе эта цифра была в 10 раз меньше.

Напомним, что 26 августа в Украине вступили в силу новые правила пересечения границы, которые позволяют выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, несмотря на объявленные мобилизацию и военное положение.