В Україні реформують систему соцдопомоги: що зміниться з 2026 року

Комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав урядову ініціативу щодо реформування системи соціальної допомоги в Україні.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги" (№14051 від 18 вересня 2025 року) рекомендовано Верховній Раді для ухвалення за основу. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Документ передбачає створення ефективнішої та адреснішої системи підтримки найбільш вразливих верств населення. Головна мета — об'єднати чинні програми соціальної допомоги, зосередивши ресурси на тих громадянах, які справді потребують підтримки, та допомогти сім'ям вийти зі складних життєвих обставин.

Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2026 року державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям трансформується в базову соціальну допомогу. Вона стане основним інструментом боротьби з бідністю та реагуванням на складні життєві ситуації.

Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься індивідуально як різниця між базовою величиною для всіх членів сім'ї та її середньомісячним доходом. Для уповноваженого представника сім'ї базова величина встановлюватиметься на рівні 100%, для кожного наступного члена — 70%, а для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю I-II груп — 100%.

Крім того, Кабінет Міністрів визначить окремий орган, який стане адміністратором базової соціальної допомоги і відповідатиме за її нарахування та виплату.

