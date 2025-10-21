В Украине реформируют систему соцпомощи: что изменится с 2026 года

Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов поддержал правительственную инициативу по реформированию системы социальной помощи в Украине.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базовой социальной помощи" (№14051 от 18 сентября 2025 года) рекомендован Верховной Раде для принятия за основу. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Документ предусматривает создание более эффективной и адресной системы поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Главная цель — объединить действующие программы социальной помощи, сосредоточив ресурсы на тех гражданах, которые действительно нуждаются в поддержке и помочь семьям выйти из сложных жизненных обстоятельств.

Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года государственная социальная помощь малообеспеченным семьям трансформируется в базовую социальную помощь. Она станет основным инструментом борьбы с бедностью и реагированием на сложные жизненные ситуации.

Размер базовой социальной помощи будет определяться индивидуально как разница между базовой величиной для всех членов семьи и ее среднемесячным доходом. Для уполномоченного представителя семьи базовая величина будет устанавливаться на уровне 100%, для каждого следующего члена – 70%, а для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I–II групп – 100%.

Кроме того, Кабинет Министров определит отдельный орган, который станет администратором базовой социальной помощи и будет отвечать за его начисление и выплату.

Напомним, в начале 2025 года в Украине насчитали около 100 тысяч официальных безработных. По неофициальным данным количество безработных в разы больше.

Фокус ранее указывал категории граждан, которые имеют право на пособие по безработице в Украине. К ним относятся лица трудоспособного возраста, не имеющие работы, но желающие ее получить.