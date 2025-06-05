Как украинцам оформить пособие по безработице и сколько можно получить

По информации Государственной службы занятости, в начале 2025 года в Украине насчитывалось 100 тысяч официальных безработных. Год назад это количество составляло 400 тысяч, что свидетельствует о том, что безработица в Украине стремительно сокращается, хотя по неофициальным данным количество украинцев без работы — в разы больше.

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Те, кто официально зарегистрированы как безработные, могут рассчитывать на пособие по безработице — Украина предоставляет помощь тем, у кого нет законного дохода и кто готов устроиться на работу. Адвокат Елена Воронкова рассказала УНИАН, как оформить статус безработного, будут ли пересматривать сумму пособия и в каких случаях могут его лишить.

Кто может претендовать на пособие по безработице в Украине и как его оформить

Согласно законодательству, статус безработного можно получить уже в 15 лет.

"Безработным, согласно Закону Украины "О занятости населения", может быть лицо 15-70 лет, которое из-за отсутствия трудоустройства не имеет заработка или других законных доходов и готово устроиться на работу", — рассказывает адвокат Елена Воронкова.

В то же время чтобы претендовать на государственную помощь, нужно официально проработать не менее 7 месяцев до получения этого статуса. Если соискатель работы впервые регистрируется в Центре занятости, то от государства он будет получать 1500 грн в месяц.

По словам Елены Воронковой, чтобы получить такой статус, следует обратиться в Центр занятости непосредственно или через электронный портал "Дія".

Кроме заявления, потребуются следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка (если она есть);

документ об образовании;

справка о доходах;

реквизиты карты єПідтримка.

Если подавать заявление через приложение "Дія", то требуют меньше документов — достаточно паспортных данных и реквизитов карты єПідтримкае. Военный билет для получения статуса безработного не нужен, независимо от того, обращается нетрудоустроенное лицо в Центры занятости непосредственно или подает электронное обращение, отмечает юрист.

Сколько можно стоять в центре занятости в военное время и как начисляют выплаты

По словам адвоката, каких-то временных рамок пребывания человека на учете как безработного, нет, но вот сам период, когда люди могут получать выплаты от государства, — ограничен. Если говорить о том, сколько платят пособие по безработице в Украине во время действия военного положения, то большинство категорий безработных сможет получать выплаты 90 дней. Безработному предпенсионного возраста государство будет выплачивать пособие в течение 360 дней.

Елена Воронкова отмечает, что с 1 июня размер пособия по безработице остается без изменений — суммы выплат зависят от средней заработной платы безработного и его страхового стажа:

если человек имеет до 3 лет стажа — выплата составит 50 процентов от его средней заработной платы;

если от 3 до 6 лет — 55 процентов;

от 6 до 12 лет — 60 процентов;

от 12 до 18 лет — 65 процентов;

от 18 до 24 лет — 70 процентов.

Если безработный официально проработал от 24 до 30 лет, то он может рассчитывать на помощь в размере 75% от средней зарплаты, а при наличии стажа свыше 30 лет — 80 процентов.

"Максимальный размер помощи с 1 января увеличен до 8 тыс. грн", — добавляет эксперт.

В то же время в течение всего времени, которое человек стоит на учете в Центре занятости, сумма помощи постепенно уменьшается: первую половину срока зарегистрированный безработный получает 100 процентов выплаты, а вторую — 50 процентов.

В каких случаях прекращают выплачивать пособие по безработице

Прекратить выплаты пособия могут в том случае, если закончился предельный срок выплаты — то есть через 90 или 360 дней после того, как лицо становится на учет, а также если безработный находит работу. Кроме этого, для безработной женщины выплаты прекращаются на период выплаты ей пособия по беременности и родам.

Напомним, 7 марта экономист Глеб Вышлинский в интервью Фокусу сообщил, что уровень безработицы в Украине сократился.

В апреле Фокус выяснял, должен ли безработный платить алименты и сколько.