Як українцям оформити допомогу по безробіттю та скільки можна отримати

За інформацією Державної служби зайнятості, на початку 2025 року в Україні налічувалося 100 тисяч офіційних безробітних. Рік тому ця кількість становила 400 тисяч, що свідчить про те, що безробіття в Україні стрімко скорочується, хоча за неофіційними даними кількість українців без роботи — у рази більша.

Related video

Ті, хто офіційно зареєстровані як безробітні, можуть розраховувати на допомогу з безробіття — Україна надає допомогу тим, у кого немає законного доходу і хто готовий влаштуватися на роботу. Адвокатка Олена Воронкова розповіла УНІАН, як оформити статус безробітного, чи будуть переглядати суму допомоги та в яких випадках можуть її позбавити.

Хто може претендувати на допомогу по безробіттю в Україні та як її оформити

Згідно з законодавством, статус безробітного можна отримати вже в 15 років.

"Безробітним, згідно із Законом України "Про зайнятість населення", може бути особа 15-70 років, яка через відсутність працевлаштування не має заробітку або інших законних доходів і готова влаштуватися на роботу", — розповідає адвокатка Олена Воронкова.

Водночас щоб претендувати на державну допомогу, потрібно офіційно пропрацювати щонайменше 7 місяців до отримання цього статусу. Якщо шукач роботи вперше реєструється в Центрі зайнятості, то від держави він отримуватиме 1500 грн на місяць.

За словами Олени Воронкової, щоб отримати такий статус, слід звернутися до Центру зайнятості безпосередньо або через електронний портал "Дія".

Окрім заяви, будуть потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка (якщо вона є);

документ про освіту;

довідка про доходи;

реквізити картки єПідтримка.

Якщо подавати заяву через застосунок "Дія", то вимагають менше документів — достатньо паспортних даних і реквізитів картки єПідтримка. Військовий квиток для отримання статусу безробітного не потрібен, незалежно від того, чи звертається непрацевлаштована особа до Центрів зайнятості безпосередньо, чи подає електронне звернення, зазначає юристка.

Скільки можна стояти в центрі зайнятості у воєнний час і як нараховують виплати

За словами адвокатки, якихось часових рамок перебування людини на обліку як безробітної, немає, але ось сам період, коли люди можуть отримувати виплати від держави, — обмежений. Якщо говорити про те, скільки платять допомогу по безробіттю в Україні під час дії воєнного стану, то більшість категорій безробітних зможе отримувати виплати 90 днів. Безробітному передпенсійного віку держава виплачуватиме допомогу протягом 360 днів.

Олена Воронкова зазначає, що з 1 червня розмір допомоги по безробіттю залишається без змін — суми виплат залежать від середньої заробітної плати безробітного та його страхового стажу:

якщо людина має до 3 років стажу — виплата становитиме 50 відсотків від її середньої заробітної плати;

якщо від 3 до 6 років — 55 відсотків;

від 6 до 12 років — 60 відсотків;

від 12 до 18 років — 65 відсотків;

від 18 до 24 років — 70 відсотків.

Якщо безробітний офіційно пропрацював від 24 до 30 років, то він може розраховувати на допомогу в розмірі 75% від середньої зарплати, а за наявності стажу понад 30 років — 80 відсотків.

"Максимальний розмір допомоги з 1 січня збільшено до 8 тис. грн", — додає експертка.

Водночас протягом усього часу, який людина стоїть на обліку в Центрі зайнятості, сума допомоги поступово зменшується: першу половину терміну зареєстрований безробітний отримує 100 відсотків виплати, а другу — 50 відсотків.

У яких випадках припиняють виплачувати допомогу по безробіттю

Припинити виплати допомоги можуть у тому разі, якщо закінчився граничний термін виплати — тобто, через 90 або 360 днів після того, як особа стає на облік, а також якщо безробітний знаходить роботу. Крім цього, для безробітної жінки виплати припиняються на період виплати їй допомоги по вагітності та пологах.

Нагадаємо, 7 березня економіст Гліб Вишлінський в інтерв'ю Фокусу повідомив, що рівень безробіття в Україні скоротився.

У квітні Фокус з'ясовував, чи повинен безробітний платити аліменти та скільки.